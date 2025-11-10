Kota: मंडी में रिकॉर्ड तोड़ धान की आवक, रोजाना पहुंच रहे 250000 बोरी जिंस, बंद करना पड़ा गेट, 1KM तक लग गई वाहनों की कतारें

सड़क किनारे ट्रॉली और ट्रकों में किसान रात बिता रहे हैं। कुछ जगहों पर किसान व चालक खुद चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं, तो कहीं वाहनों में ही सोने की व्यवस्था की गई है। मंडी गेट बंद होने से गेट के बाहर एक किलोमीटर से अधिक लंबी कतारें लग गई हैं। किसान और चालक खुले आसमान के नीचे ठंड और धूल के बीच इंतजार कर रहे हैं। मंडी में इन दिनों रोजाना करीब 2 से ढाई लाख बोरी विभिन्न जिंसों की आवक हो रही है। जिनमें से करीब डेढ़ लाख बोरी केवल धान की है।