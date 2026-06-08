Kota Crime: बेखौफ अपराधी, बाजार में दिनदहाड़े महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हुए बाइक सवार

कोटा। रामगंजमंडी शहर में महिलाओं के गले से सोने की चेन झपटने की घटनाओं पर अब तक पुलिस कोई ठोस सुराग नहीं जुटा पाई है। इसी बीच सोमवार को एक और वारदात ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। इस बार बाइक सवार बदमाशों ने शहर के सबसे व्यस्त बाजार नंबर-4 में दिनदहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हेमलता रत्नावत अपनी विवाहित पुत्री संजना तथा एक अन्य महिला के साथ बाजार नंबर-2 स्थित घर से खरीदारी के लिए निकली थीं।