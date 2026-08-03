नमाना रोड ओवरब्रिज के पास से बाइक चोरी

वारदात सीसीटीवी में कैद

तालेड़ा. नमाना रोड स्थित ओवरब्रिज के पास शनिवार शाम करीब 6 बजे बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है।थाना क्षेत्र के कोथ्या गांव निवासी मोतीलाल मीणा ने बताया कि वह नमाना रोड स्थित एक परचून की दुकान पर राशन लेने गया था। उसने अपनी बाइक दुकान के बाहर सड़क किनारे खड़ी की और सामान लेने अंदर चला गया। इसी दौरान कुछ ही मिनटों में अज्ञात व्यक्ति बाइक चोरी कर मौके से फरार हो गया।घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तालेड़ा थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।