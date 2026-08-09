निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक

मांगरोल. नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की बैठक आज निजी मैरिज गार्डन नगर ओर देहात मण्डल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, मांगरोल प्रभारी देवेन्द्र शर्मा, जयेश गालव, शिवांगी सिंह सिकरवार, ओम सुमन, मुकेश केरवालिया, अनुराग सिंह मूंडली आदि भाजपा जिला पदाधिकारियों द्वारा आगामी निकाय चुनाव में पार्टी की जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सिकरवार ने कहा कि मांगरोल में हमेशा सरकार के साथ भाजपा का बोर्ड बनाता आया है। सभी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता नाराजगी छोड़कर नगरपालिका और पंचायत समिति में भाजपा बोर्ड बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। महामंत्री प्रहलाद सिंह सोलंकी ने बताया कि संचालन महामंत्री संजय गालव ने किया।