कोचिंग सिटी में हुई सॉन्ग की शूटिंग, संगीतकार दिलीप सेन के गीतों में दिखेगा कोटा, जानें कब रिलीज होगा गाना

बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन के गीतों में कोटा नजर आएगा। सेन के चार गीतों को यहां विभिन्न लोकेशंस पर शूट किया है। खास बात यह है कि इन गीतों में कोटा का हुनर भी दुनिया के सामने आएगा। निर्देशन कोटा के तन्मय कपूर ने किया है। अन्य स्थानीय कलाकार भी इन गीतों में नजर आएंगे। संभवतया ये गीत इसी माह रिलीज होंगे।