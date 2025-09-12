Patrika LogoSwitch to English

कोचिंग सिटी में हुई सॉन्ग की शूटिंग, संगीतकार दिलीप सेन के गीतों में दिखेगा कोटा, जानें कब रिलीज होगा गाना

आंखों में है क्या…,जाने जाने तू कहां..,, गौरी जना सुन…, दिल की ये बातें…इन चारों गीतों को कोटा में शूट किया है। गीतों को मशहूर गायक सुनील काले, साधना सरगम और पामिला जैन ने सुर दिए हैं।

कोटा

Akshita Deora

Sep 12, 2025

गीत की शूटिंग के दौरान अभेड़ा क्षेत्र में कलाकार (फोटो: पत्रिका)

बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन के गीतों में कोटा नजर आएगा। सेन के चार गीतों को यहां विभिन्न लोकेशंस पर शूट किया है। खास बात यह है कि इन गीतों में कोटा का हुनर भी दुनिया के सामने आएगा। निर्देशन कोटा के तन्मय कपूर ने किया है। अन्य स्थानीय कलाकार भी इन गीतों में नजर आएंगे। संभवतया ये गीत इसी माह रिलीज होंगे।

ये हैं गीतों के बोल

आंखों में है क्या…,जाने जाने तू कहां..,, गौरी जना सुन…, दिल की ये बातें…इन चारों गीतों को कोटा में शूट किया है। गीतों को मशहूर गायक सुनील काले, साधना सरगम और पामिला जैन ने सुर दिए हैं। कोटा की इंलुएंसर वर्षा सिंह राजपूत, अनिल योगी, पूनम भोला, तुषार सोनी, मयंक सिंह और निहारिका शर्मा ने अभिनय किया है।

संगीत दिलीप सेन का है। सेन ने 1990 के दशक में जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिन दिवाना बोले ओले ओले ओले…. जैसे कई सुपरहिट गानों को संगीत दिया है। मुंबई के एक स्टूडियो ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। निर्माता श्रेयश काले, लाइन प्रोड्यूसर द्रोण रामनारायण, प्रोडक्शन मैनेजर अमन चौधरी और कोरियोग्राफर वीस्टाइल प्रिंस सक्सेना हैं।

ये साइट्स आएंगी नजर

गीतों की शूटिंग खूबसूरत लोकेशन्स अभेड़ा महल, गणेश उद्यान, छोटी सामध, रामपुरा बाजार और लाडपुरा के रियासतकालीन दरवाजों पर की गई है। गीतों का फिल्मांकन इस तरह से किया है कि 90 के दशक की झलक नजर आएगी।

इसलिए अहम

पूर्व में कोटा में बद्रीनाथ की दुल्हनिया समेत अन्य कई फिल्मों की शूटिंग कोटा में हुई है। हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने भी कोटा-बूंदी की विभिन्न साइट्स को देखकर प्रशंसा की है, साथ ही जल्द कोटा में दो फिल्मों की शूटिंग करने की बात कही है। ऐसे में गीतों की शूटिंग अहम है।

Published on:

12 Sept 2025 04:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोचिंग सिटी में हुई सॉन्ग की शूटिंग, संगीतकार दिलीप सेन के गीतों में दिखेगा कोटा, जानें कब रिलीज होगा गाना

