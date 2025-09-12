13 सेकंड के इस Video में चलते हुए झूले से गिरी युवती, बारां के डोल मेले में मच गई अफरा-तफरी

Girl Fell From Moving Swing Video: बारां डोल मेले का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। जिसमें झूला झूल रही एक युवती अचानक गिर पड़ी। घटना डोल मेले में झूला-चकरी बाजार में शुक्रवार देर रात की है जहां चूड़ी बाजार निवासी 22 वर्षीय युवती आस्मीन नाव झूले का आनंद ले रही थी। झूला चल रहा था और लोग मेले का मजा ले रहे थे तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से आस्मीन झूले से नीचे गिर पड़ी।
घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद परिजन और अन्य लोग दौड़ पड़े। वीडियो में भी दिख रहा है की वह झूले से गिरकर नीचे लगी रंग-बिरंगी लाइटों से जा टकराई जिससे लाइटें भी बंद हो गईं और वह बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि युवती की जान बच गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर तक मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
इस हादसे का 13 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग मेले में मजे करते और झूला-झूलते नजर आ रहे हैं और युवती झूले से गिरती हुई साफ़ नजर आ रही है। फिलहाल युवती खतरे से बाहर है।