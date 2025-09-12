13 सेकंड के इस Video में चलते हुए झूले से गिरी युवती, बारां के डोल मेले में मच गई अफरा-तफरी

Girl Fell From Moving Swing Video: बारां डोल मेले का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। जिसमें झूला झूल रही एक युवती अचानक गिर पड़ी। घटना डोल मेले में झूला-चकरी बाजार में शुक्रवार देर रात की है जहां चूड़ी बाजार निवासी 22 वर्षीय युवती आस्मीन नाव झूले का आनंद ले रही थी। झूला चल रहा था और लोग मेले का मजा ले रहे थे तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से आस्मीन झूले से नीचे गिर पड़ी।