बारां

13 सेकंड के इस Video में चलते हुए झूले से गिरी युवती, बारां के डोल मेले में मच गई अफरा-तफरी

Baran Dol Mela 2025: युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर तक मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

बारां

Akshita Deora

Sep 12, 2025

फोटो: पत्रिका

Girl Fell From Moving Swing Video: बारां डोल मेले का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। जिसमें झूला झूल रही एक युवती अचानक गिर पड़ी। घटना डोल मेले में झूला-चकरी बाजार में शुक्रवार देर रात की है जहां चूड़ी बाजार निवासी 22 वर्षीय युवती आस्मीन नाव झूले का आनंद ले रही थी। झूला चल रहा था और लोग मेले का मजा ले रहे थे तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से आस्मीन झूले से नीचे गिर पड़ी।

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद परिजन और अन्य लोग दौड़ पड़े। वीडियो में भी दिख रहा है की वह झूले से गिरकर नीचे लगी रंग-बिरंगी लाइटों से जा टकराई जिससे लाइटें भी बंद हो गईं और वह बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि युवती की जान बच गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

image

युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर तक मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

इस हादसे का 13 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग मेले में मजे करते और झूला-झूलते नजर आ रहे हैं और युवती झूले से गिरती हुई साफ़ नजर आ रही है। फिलहाल युवती खतरे से बाहर है।

वीडियो में एक युवक झूला झूलते समय चक्कर खाकर अचेत होता नजर आ रहा है। 20 सेकंड के इस वीडियो में आसपास के लोग उसे ले जाते नजर आ रहे हैं।

Updated on:

12 Sept 2025 03:12 pm

Published on:

12 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / 13 सेकंड के इस Video में चलते हुए झूले से गिरी युवती, बारां के डोल मेले में मच गई अफरा-तफरी

