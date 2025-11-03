जेर्ईई-मेन परीक्षा से कैलकुलेटर की सुविधा हटाई, एक ही दिन में बदला इनफोर्मेशन बुलेटिन

आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इससे पहले इसी दिन इनफोर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवम्बर है। अब तक दो दिन में एक लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस वर्ष 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन करने उम्मीद है।