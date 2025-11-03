जेर्ईई-मेन परीक्षा से कैलकुलेटर की सुविधा हटाई, एक ही दिन में बदला इनफोर्मेशन बुलेटिन

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन प्रवेश परीक्षा के आयोजन में रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन बड़ा बदलाव किया गया है। एनटीए ने अपने ही एक दिन पहले जारी किए इनफोर्मेशन बुलेटिन में बदलाव कर संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, अब परीक्षा में बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इससे पहले इसी दिन इनफोर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवम्बर है। अब तक दो दिन में एक लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। इस वर्ष 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन करने उम्मीद है।
कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा में विद्यार्थियों को कैलकुलेटर की सुविधा नहीं दी जाएगी। एनटीए ने स्पष्ट किया कि जेईई मेन परीक्षा कोई जेनरिक टेस्ट नहीं है, जिसमें स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की सुविधा दी जाए।
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया कि यह एक टाइपोग्राफिक एरर हो गई है, जिसके चलते इनफोर्मेशन बुलेटिन में विद्यार्थियों को प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड रूट एवं पर्सेन्टेज के लिए बेसिक वर्चुअल कैलकुलेटर देने की बात की गई थी।एनटीए ने यह संशोधन करते हुए नया इनफोर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर देने की बात को हटा दिया गया है।
ऐसे में विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्व में हुई परीक्षाओं की तर्ज पर ही करें। उल्लेखनीय है कि परीक्षा 21 से 30 जनवरी व 2 से 9 अप्रेल के मध्य दो सेशन में करवाई जाएगी। सेशन-1 का परीक्षा परिणाम 12 फरवरी एवं जेईई मेन की फाइनल ऑल इंडिया रैंक के साथ सेशन-2 का परिणाम 20 अप्रेल को जारी किया जाएगा।
