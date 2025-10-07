Rajasthan Heavy Rain: मूसलाधार बारिश में बह गई गाड़ियां, आज फिर राजस्थान में आया ‘तूफानी बारिश’ का अलर्ट

कोटा में 36 एमएम बारिश दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे की रही। कोटा जिले में चेचट क्षेत्र में ताकली बांध का एक गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे खेड़ली अमझार मार्ग सुबह 9 बजे से अवरुद्ध रहा। खेड़ली हथोना मार्ग की रपट पर पानी होने के कारण मार्ग अवरुद्ध रहा। चम्बल पर बने जवाहर सागर बांध का एक गेट खोलकर 7253 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। कोटा बैराज के तीन गेट खोलकर 25929 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।