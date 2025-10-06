Heavy rain Alert: संभल कर रहें, आज इन जिलों में पूरी रात होगी भारी बारिश, कल भी झमाझम, तापमान में गिरावट

Rajasthan weather alert: जयपुर। राजस्थान में आज यानी छह अक्टूबर को दिन भर राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जगह ओले गिरने के भी समाचार सामने आए हैं।

मौसम विभाग ने छह अक्टूबर को पूर्व में ही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। राज्य में आज अधिकतम तापमान फलोदी में 35 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने बताया कि सात अक्टूबर को राज्य के जोधपुर,बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। वहीं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी।

इधर बारिश के प्रभाव से आगामी दिनों में तापमान में तीन से चार डिग्री गिरावट की संभावना है। आठ अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। साथ ही एक सप्ताह तक मौसम रहेगा।