SMS Hospital fire: एसएमएस अस्पताल हादसे के बाद जांच के लिए बनी छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति

जयपुर। राजधानी के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रविवार देर रात ट्रॉमा एवं अस्थि रोग संस्थान के न्यूरोसर्जरी आईसीयू-1 में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बड़ा हादसा कर दिया। इस दुखांतिका पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस हादसे में अब तक छह जनों की मौत हो चुकी है। कई जने घायल हैं।
मुख्यमंत्री घटना की सूचना मिलते ही रात में ही अस्पताल पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घायलों व परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शर्मा ने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है।
हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा इकबाल खान की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति आग लगने के कारण, राहत एवं बचाव व्यवस्था और भविष्य में सुरक्षा प्रबंधन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा व उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
