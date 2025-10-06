SMS Hospital fire: एसएमएस अस्पताल हादसे के बाद जांच के लिए बनी छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा इकबाल खान की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति आग लगने के कारण, राहत एवं बचाव व्यवस्था और भविष्य में सुरक्षा प्रबंधन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा व उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।