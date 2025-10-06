Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

ITI Hub: प्रधानमंत्री की राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात, बनेगा आधुनिक आईटीआई हब, कौशल विकास का नया मौका

Technical Education: धौलपुर, करौली, कामां और बयाना के आईटीआई होंगे उन्नत, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, तकनीकी शिक्षा को मिलेगी नई दिशा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 06, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

Government Initiative: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। भरतपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को हब के रूप में विकसित करने और धौलपुर, करौली, कामां व बयाना के आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पीएम-सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर आईटीआई को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही धौलपुर, करौली, कामां और बयाना के आईटीआई केन्द्रों को तकनीकी दृष्टि से और उन्नत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे उद्योग जगत की मांगों के अनुरूप तैयार हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आधुनिक आईटीआई हब प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।

यह निर्णय प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में राजस्थान के औद्योगिक व आर्थिक विकास की गति को और अधिक सशक्त करेगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ITI Hub: प्रधानमंत्री की राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात, बनेगा आधुनिक आईटीआई हब, कौशल विकास का नया मौका

