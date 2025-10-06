ITI Hub: प्रधानमंत्री की राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात, बनेगा आधुनिक आईटीआई हब, कौशल विकास का नया मौका

Government Initiative: जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। भरतपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को हब के रूप में विकसित करने और धौलपुर, करौली, कामां व बयाना के आईटीआई को स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।