Weather Alert 5 October: फिर से शुरू हो गया भारी बारिश का दौर, अगले 3 घंटे में 6 जिलों में होगी झमाझम, कल ओलावृष्टि

मौसम विभाग ने पांच अक्टूबर को शाम चार बजे जारी चेतावनी में अगले तीन घंटे के भीतर बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं चूरू, नागौर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।