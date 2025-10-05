Weather Alert 5 October: फिर से शुरू हो गया भारी बारिश का दौर, अगले 3 घंटे में 6 जिलों में होगी झमाझम, कल ओलावृष्टि

राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका
Heavy Rainfall: जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट ले चुका है। मानसून विदाई के बाद भी राज्य में भारी बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पांच और छह अक्टूबर को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत कई जिलों में झमाझम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग ने पांच अक्टूबर को शाम चार बजे जारी चेतावनी में अगले तीन घंटे के भीतर बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं चूरू, नागौर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।
छह अक्टूबर को स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मौसम विभाग ने अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन सिटी, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। साथ ही इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकदार हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून विदा हो जाने के बावजूद पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियों के चलते यह बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आठ अक्टूबर से मौसम में सुधार होगा और अगले एक सप्ताह तक राज्य में शुष्क मौसम रहेगा।
इस अचानक बदले मौसम के कारण किसानों को फसलों को नुकसान का खतरा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, खुले स्थानों पर खड़े न होने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।
