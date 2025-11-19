Kota: ‘मैं थाने का कर्मचारी हूं…’, RAC कांस्टेबल ने शिक्षिका को धमकाकर किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
RAC Constable Raped A Teacher In Kota: एससी-एसटी विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश ने शिक्षिका से बलात्कार करने के करीब 8 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी आरएसी कांस्टेबल को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा के अनुसार पीड़िता ने 14 मई 2017 को कोटा शहर के एक थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि वह 10 अप्रेल 2017 को वह चंबल गार्डन घूमने गई थी। घूमने के बाद वह घर लौट आई।
इस दौरान एक अनजान व्यक्ति बाइक से उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक आ गया। उसने महिला से कहा कि ‘मैं थाने का कर्मचारी हूं, सब जानता हूं कि तू कहां से व किससे मिलकर आ रही है। मैंने तुम्हारे फोटो खींच लिए है’….‘मुझे एक माह की तनख्वाह दो, नहीं तो अभी लेडीज पुलिस बुलाकर तुम्हारे डंडा दिलाऊंगा’ उसने धमकाते हुए अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे नांता सुखाडिया आवास योजना की तरफ ले गया।
जहां सुनसान जगह पर उसने मारपीट की और उससे बलात्कार किया। इसके बाद गले से सोने की चेन भी छीन ली। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी आरएसी कांस्टेबल जय कुमार शर्मा (48) को गिरफ्तार कर न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 20 गवाहों के बयान कराए गए।
