सीयूईटी यूजी 2026 : रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 से 31 मई तक होगी परीक्षा

अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-यूजी) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित यह देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है। सीयूईटी यूजी परीक्षा देश के 306 भारतीय और 15 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी।
यह परीक्षा यूजीसी से संबद्ध सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों एवं स्वायत्त कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाएगी। सीयूईटी यूजी परीक्षा 11 से 31 मई के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में होगी। एनटीए के अनुसार अभ्यर्थी 30 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क का भुगतान 31 जनवरी तक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 2 से 4 फरवरी तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन पत्र भरें। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को लाइव फोटो, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
यह रहेगा श्रेणीवार आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित किया गया है। जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन विषयों के चयन पर शुल्क 1000 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए 400 रुपए रखा गया है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) वर्ग के लिए तीन विषयों पर 900 रुपए और अतिरिक्त विषय पर 375 रुपए शुल्क निर्धारित है। वहीं एससी, एसटी, थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन विषयों पर 800 रुपए तथा अतिरिक्त विषय पर 350 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन विषयों पर 4500 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त विषय पर 1800 रुपए शुल्क रखा गया है।
13 भाषाओं में होगी परीक्षा
परीक्षा योजना के अनुसार सीयूईटी यूजी में कुल 37 विषय होंगे। जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-स्पेसिफिक विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाएगी। लैंग्वेज टेस्ट में पाठ बोध, साहित्यिक योग्यता और वाक् क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। डोमेन विषयों का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अनुसार रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी अधिकतम पांच विषयों का चयन कर सकेंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। प्रत्येक विषय का प्रश्नपत्र 50 प्रश्नों का होगा और परीक्षा अवधि 60 मिनट निर्धारित की गई है।
