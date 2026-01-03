सीयूईटी यूजी 2026 : रजिस्ट्रेशन शुरू, 11 से 31 मई तक होगी परीक्षा

परीक्षा योजना के अनुसार सीयूईटी यूजी में कुल 37 विषय होंगे। जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-स्पेसिफिक विषय और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है। परीक्षा 13 भारतीय भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में आयोजित की जाएगी। लैंग्वेज टेस्ट में पाठ बोध, साहित्यिक योग्यता और वाक् क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। डोमेन विषयों का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अनुसार रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी अधिकतम पांच विषयों का चयन कर सकेंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। प्रत्येक विषय का प्रश्नपत्र 50 प्रश्नों का होगा और परीक्षा अवधि 60 मिनट निर्धारित की गई है।