Kota: बाइक पर जा रहे 5 साल के बच्चे की चायनीज मांझे से कटी श्वास नली, दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बोरखेड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में भी चाइनीज मांझे से घायल होने के पांच मामले सामने आए। अस्पताल निदेशक संजय धाकड़ ने बताया कि झुंझुनूं निवासी मोनिका छाजेड, जो दीगोद में पटवारी हैं, अपने साथी के साथ बाइक से बोरखेड़ा फ्लाईओवर से गुजर रही थीं। इसी दौरान बाइक के सामने चाइनीज मांझा आ गया, जिससे उनकी अंगुली कट गई। इसके अलावा अन्य मामलों में किसी के हाथ तो किसी की ठोड़ी कटने की घटनाएं सामने आईं। सभी का प्राथमिक उपचार किया गया।