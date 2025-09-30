Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजस्थान का रावण, कलक्टर ने भी किया निरीक्षण, 6 घंटे में खड़ा हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण

Kota's 132nd National Dussehra Fair 2025: कोटा में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में 221.5 फीट ऊंचा रावण का पुतला लगाया गया है जो अब तक का सबसे ऊंचा रावण है। यह पुतला 9 टन से अधिक लोहे से तैयार किया गया है।

5 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Sep 30, 2025

फोटो: पत्रिका

132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा में 2 अक्टूबर को दहन के लिए रावण का 221.5 फीट का पुतला सोमवार को मैदान में आ डटा। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुतला है। इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज होगा।

जिला कलक्टर ने किया दशहरा मेला का निरीक्षण

दशहरा मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने मेला स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, नगर निगम उत्तर आयुक्त अशोक त्यागी तथा अन्य अधिकारियों से सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं और भीड़ प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा की।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले सभी आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

उन्होंने मेला में तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के साथ-साथ आपातकालीन सहायता केंद्रों को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। इसी दौरान रावण देखने आए बच्चों के साथ विजय श्री रंगमंच पर जिला कलक्टर की फोटो भी खिंची गई।

फोटो: पत्रिका

दिल्ली का तोड़ेगा रेकॉर्ड

अब तक दुनिया में सबसे ऊंचे पुतले का रेकॉर्ड 2024 में दिल्ली के 210 फीट ऊंचे रावण के पुतले के नाम दर्ज है। इससे पहले 2019 में चंडीगढ़ में भी 221 फीट का पुतला बनाया गया था, लेकिन यह पुतला खड़ा नहीं हो पाया जिस कारण वह विश्व कीर्तिमानों की सूची में शामिल नहीं किया जा सका था।

6 घंटे में खड़ा हुआ

मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार कोटा दशहरा मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। मेला दशहरा में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप इस बार 221.5 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है। यह विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। इस कीर्तिमान का रेकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

फोटो: पत्रिका

कोटा के नाम इस कीर्तिमान को दर्ज करने के लिए एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स के प्रतिनिधि रावण दहन के दिन कोटा आएंगे। वे अपने मापदंडों के अनुरूप पुतले को मापने की प्रक्रियाएं कर उसी दिन प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इससे पहले नगर निगम के अभियंताओं की टीम ने सोमवार को पुतला खड़ा करने की प्रक्रिया से पहले पुतले का ड्रोन से मेजरमेंट किया। प्रारंभिक नाप-जोख में यह 221.5 फीट से भी कुछ अधिक ऊंचा है।

रावण खड़ा करने से पहले भूमि पूजन

राष्ट्रीय दशहरे मेले में सोमवार को रावण का पुतला खड़ा करने से पहले भूमि पूजन किया गया। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी तथा मेला अधिकारी अशोक कुमार त्यागी द्वारा दहन स्थल पर बनाए गए सीमेंटेड फाउंडेशन पर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं का आह्वान किया गया।

फोटो: पत्रिका

रावण देखने के लिए लगा तांता, सेल्फी ली

निगम की इंजीनियरिंग टीम भी अधीक्षण अभियन्ता महेश गोयल के नेतृत्व में पूरे समय दहन स्थल पर मौजूद रहकर मॉनिटरिंग करती रही। दिनभर लोग दशहरा मैदान में रावण का पुतला देखने आते रहे। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहा। कईं युवा रावण के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। यहां ढाई सौ फीट का सुरक्षा घेरा बनाया गया है।

फोटो: पत्रिका

आठ लोहे के रस्सों से पुतले को दिया सपोर्ट

यहां दहन स्थल पर 26 गुणा 24 का आरसीसी का सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया गया था। इसमें आठ स्टील की जैक वाली रोड लगाई गई थी। साथ ही, आठ लोहे के रस्से से रावण को सपोर्ट दिया गया। पेडस्टल पर फिश प्लेट को जॉइंट किया गया। इन पर 8 नट की चूड़ियों से रावण का पुतला खड़ा किया गया। पुतले को खड़ा करने में 220 टन एवं 100 टन की हाइड्रोलिक क्रेन काम में ली गई।

देखने में स्लिम, चेहरा रौबदार

रावण का पुतला पहले की अपेक्षा काफी लंबा होने के कारण एकदम स्लिम लग रहा है। चेहरे पर बड़ी-बड़ी मूछें रौबदार नजर आ रही हैं। चेहरा फाइबर ग्लास से बना है। 60 फीट के रावण के मुकुट में रंगबिरंगी एलईडी लाइट लगाई गई है। पुतले को लाल, हरे और नीले रंग के कपड़ों से कवर किया गया है।

फोटो: पत्रिका

ऐसे बनाया विश्व का सबसे ऊंचा रावण, जानिए निर्माता तेजेंद्र सिंह की जुबानी...

युवा अवस्था में रावण का पुतला बनाने का काम शुरू किया था। इसके बाद तो यह काम जुनून बन गया। साल दर साल रावण के पुतले का कद बढ़ता चला गया। बड़े पुतले बनाने लिए लोहे के स्ट्रक्चर का सहारा लेना शुरू किया। इसके सहारे ही नई दिल्ली और अम्बाला में 200 फीट से ऊंचे रावण के पुतले बनाए। नई दिल्ली में वर्ल्ड रेकॉर्ड भी बना। कोटा में रावण के पुतला बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिला।

कोटा में रावण का पुतला बनाने में ब्रिज बनाने की तकनीक अपनाई। मुख्य पिल्लर में लोहे के पाइप लगाने के अलावा इन्हें मजबूत करने के लिए कैंची की तरह स्ट्रक्चर बनाया। तीनों पुतलों के स्ट्रक्चर में 9 टन से अधिक लोहा लगाने के बाद इसकी एक-एक वैल्डिंग को हाथ से करने के बाद चेक किया गया और इस पर पेंट किया गया। पुतले के वजन से डेढ़ गुना अधिक वजन उठाने की क्षमता का स्ट्रक्चर तैयार किया गया।

फोटो: ANI

पुतलों के पैर से मुकुट तक का स्ट्रक्चर लोहे का है। बरसात में खराब न हो इसके लिए पुतलों के चेहरे फाइबर से तैयार कर इन पर कलर की कई परतें चढ़ाई गई है। पुतलों को मजबूती से खड़ा रखने के लिए चारों तरफ लोहे के क्रेन में काम आने वाले तारों से आरसीसी स्ट्रक्चर पर बांधा गया है। इसके अलावा रावण को खड़ा करने के लिए आरसीसी के स्ट्रक्चर पर हाई मास्ट लाइट को खड़ा करने वाले बेस स्ट्रक्चर का बड़ा रूप बनाकर काम लिया गया है।

  • 221.5 फीट पुतले की ऊंचाई
  • 125 फीट चौड़ी छाती
  • 90 फीट धड़ .
  • 55 फीट ऊंचा मुकुट
  • 25 फीट का चेहरा
  • 50 फीट तलवार
  • 40 फीट नाव आकार के जूते
  • 9 टन से अधिक लगा लोहा
  • 20 टन पुतले का कुल वजन
  • 20 रिमोट कंट्रोल प्वाइंट्स
  • 1000 फीट एलईडी लाइट
  • 200 किलो सूतली
  • 1500 बांस
  • 4000 मीटर वेलवेट कपड़ा
  • 25 कारीगरों की टीम
  • 44 लाख पुतले पर खर्च
  • 60 फीट ऊंचे कुंभकरण-मेघनाद के पुतले
  • 3 क्विटंल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया गया

ये भी पढ़ें

Kota: आज से शुरू होगा राष्ट्रीय दशहरा मेला, जानें इस साल क्या-क्या होगा स्पेशल
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजस्थान का रावण, कलक्टर ने भी किया निरीक्षण, 6 घंटे में खड़ा हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

road Construction
कोटा

कोटा: कक्षा में वीर की खाली कुर्सी देख भावुक हुए शिक्षक और विद्यार्थी, गर्व से कहता था, ‘सर, अब मैंने हिन्दी उच्चारण ठीक कर लिया’

कोटा

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

कोटा

Kota Crime: भाई को बचाने गए युवक के पेट में चाकू घोंपा, माता के जागरण से लौटने के दौरान हुआ हमला

Kota Crime
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.