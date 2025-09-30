Kota: दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेगा राजस्थान का रावण, कलक्टर ने भी किया निरीक्षण, 6 घंटे में खड़ा हुआ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रावण

मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सुझावों के अनुसार कोटा दशहरा मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। मेले में परंपरा और आधुनिकता का संगम रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। मेला दशहरा में अब तक 72 से 75 फीट के रावण के पुतले बनते आए हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की मंशा के अनुरूप इस बार 221.5 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है। यह विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है। इस कीर्तिमान का रेकॉर्ड बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है।