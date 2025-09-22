Kota: आज से शुरू होगा राष्ट्रीय दशहरा मेला, जानें इस साल क्या-क्या होगा स्पेशल

कोटा की शान 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का विधिवत शुभारंभ नवरात्र स्थापना के साथ सोमवार को होगा। हाड़ौती की 132 साल की विरासत का साक्षी दशहरा मेले में इस बार परम्परा, धार्मिकता, आधुनिकता, शौर्य और देशभक्ति का समागम देखने को मिलेगा। विश्व के सबसे बड़े 215 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा, जो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयार में है। 2 अक्टूबर को गढ़ पैलेस से राजसी वैभव के साथ भगवान लक्ष्मीनारायणजी की सवारी निकलेगी, इसके दशहरा मैदान पहुंचने पर रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा।
मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि तिरंगा थीम पर आधारित यह मेला सेना के शौर्य और जवानों की वीरता को नमन करेगा। शुभारंभ सोमवार शाम 5.30 बजे महारास कार्यक्रम के साथ श्रीराम रंगमंच पर पूरी भव्यता के साथ होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे।
कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा कल्पना देवी विशिष्ट अतिथि होंगे। इससे पहले सुबह 9 बजे आशापुरा माताजी की पारंपारिक रीति-रिवाज से पूजा होगी। इसी दिन रात 8 बजे श्रीराम रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ होगा। महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि मेले के पारंपरिक स्वरूप को निखारने के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। मेले में कलाकारों को उद्घाटन से पूर्व फाइनल कर किया गया है। मेला अधिकारी अशोक त्यागी ने कहा कि दशहरा मेला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह हमारी संस्कृति का अंग है और संस्कृति संस्कारों से ही आगे बढ़ती है। शहर की जनभावना के अनुरूप आयोजन किया जाएगा।
राजवंशी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से मेले को परंपरा और आधुनिकता के साथ आयोजित करने का अवसर दूसरी बार मिल रहा है। मेले को लोकरंजन का माध्यम बनाने के लिए गत वर्ष शुरू हुए व्यापक परिवर्तन और नवाचारों का क्रम इस वर्ष भी जारी है। 27 सितम्बर को राम बारात का आयोजन होगा।
पहली बार दशहरा मैदान परिसर उद्घाटन के दिन से ही उपलब्ध हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करते हुए इस बार मेला प्रांगण को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। सभी दुकानों और झूलो पर भी तिरंगा थीम के ही बैनर लगाए जा रहे हैं। मेला परिसर में देशभक्ति गीत गूंजते नजर आएंगे।
उन्होंने बताया कि मेले में पिछली बार पहली बार ड्रोन तथा लाइट एंड साउण्ड शो शुरु हुआ था। जिसे खासा पसंद किया गया था। इस वर्ष 11 से 13 अक्टूबर तक लगातार तीन दिन तक लाइट एंड साउण्ड शो का आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को शाम 7 बजे ड्रोन शो होगा।
शहर के स्टेशन, केशवपुरा, दसलाना और श्रीनाथपुरम में भी निगम की ओर से रामलीला कराई जा रही है। जिन्हें तीन-तीन लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
4 अक्टूबर : सिंधी कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक मोहित शेवानी प्रस्तुति देंगे।
5 अक्टूबर : बाल प्रतिभा कार्यक्रम।
6 अक्टूबर : एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में गायक रूपकुमार राठौड़ प्रस्तुतियां देंगे।
7 अक्टूबर : एक शाम पुराने गीतों के नाम कार्यक्रम।
8 अक्टूबर : अखिल भारतीय कवि सम्मेलन।
10 अक्टूबर : पर्यटन विभाग का कार्यक्रम।
11 अक्टूबर : लाफ्टर शो, जिसमें राजीव ठाकुर, अशोक मिश्रा, राजा रेंचो गुदगुदायेंगे।
12 अक्टूबर : राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन।
13 अक्टूबर : भोजपुरी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह धमाल मचाएंगी।
14 अक्टूबर : मोटिवेशनल कार्यक्रम होगा, जिसमें जया किशोरी जीवन जीने के सूत्र बताएंगी।
15 अक्टूबर : सिने संध्या में गायक बी प्राक गीतों की प्रस्तुति देंगे।
16 अक्टूबर : पंजाबी कार्यक्रम में सुनंदा शर्मा पंजाबी के लोक रंग बिखेरेगी।
17 अक्टूबर : भव्य आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का समापन।
गेट नम्बर 1 जटायु द्वार
गेट नम्बर 2 शत्रुघन द्वार
गेट नम्बर 3 भरत द्वार
गेट नम्बर 4 लक्ष्मण द्वार
गेट नम्बर 5 राम द्वार
गेट नम्बर 6 मां आशापुरा द्वार
गेट नम्बर 7 लव-कुश द्वार
गेट नम्बर 8 हनुमान द्वार
गेट नम्बर 9 नीलकंठ द्वार
गेट नम्बर 10 अंगद द्वार
गेट नम्बर 11 नल-नील द्वार
गेट नम्बर 12 परशुराम द्वार
गेट नम्बर 13 सुग्रीव द्वार
गेट नम्बर 14 बाली द्वार
उद्यान द्वार अशोक वाटिका द्वार
नवीन द्वार विभीषण द्वार