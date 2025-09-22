Kota: आज से शुरू होगा राष्ट्रीय दशहरा मेला, जानें इस साल क्या-क्या होगा स्पेशल

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा कल्पना देवी विशिष्ट अतिथि होंगे। इससे पहले सुबह 9 बजे आशापुरा माताजी की पारंपारिक रीति-रिवाज से पूजा होगी। इसी दिन रात 8 बजे श्रीराम रंगमंच पर रामलीला का शुभारंभ होगा। महापौर राजीव अग्रवाल ने कहा कि मेले के पारंपरिक स्वरूप को निखारने के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। मेले में कलाकारों को उद्घाटन से पूर्व फाइनल कर किया गया है। मेला अधिकारी अशोक त्यागी ने कहा कि दशहरा मेला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं है। यह हमारी संस्कृति का अंग है और संस्कृति संस्कारों से ही आगे बढ़ती है। शहर की जनभावना के अनुरूप आयोजन किया जाएगा।