कोटा का दशहरा मेला इस साल रचेगा इतिहास, 215 फीट के रावण का रिमोट से होगा दहन, इतने लाख के बजट से बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण

Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा शहर में इस बार दशहरे पर इतिहास रचने की तैयारी है। राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव 2025 में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आयोजकों और पुतला निर्माण में लगे वरिष्ठ कलाकार का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण पुतला होगा और इससे विश्व रिकॉर्ड बनेगा।
कलाकार ने बताया कि इस पुतले को खास तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसमें 20 अलग-अलग प्वाइंट पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले धमाके लगाए गए हैं। जैसे-जैसे बटन दबाए जाएंगे, पहले मुकुट का छत्र, फिर चेहरा, तलवार और ढाल आदि उड़ेंगे। यह रावण दहन अब तक का सबसे शानदार और अनोखा होने वाला है।
रावण के पुतले को वेलवेट कपड़े से बनी पोशाक पहनाई जाएगी, जिसमें लगभग 4 हजार मीटर कपड़ा लगेगा। रावण के 10 सिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सिर फाइबर ग्लास से तैयार होगा जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी। बाकी 9 सिर 3 फीट बाय 6 फीट के होंगे।
पुतला निर्माण कर रहे कलाकार इससे पहले दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, अंबाला जैसे शहरों में काम कर चुके हैं लेकिन कोटा में वे पहली बार इस तरह का पुतला बना रहे हैं।
पुतला निर्माण के लिए 44 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया है। तीन पुतलों में 10 टन स्टील, 1500 बांस (24 फीट ऊंचाई वाले) और 2 क्विंटल रस्सी का उपयोग किया गया है।