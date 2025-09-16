कोटा का दशहरा मेला इस साल रचेगा इतिहास, 215 फीट के रावण का रिमोट से होगा दहन, इतने लाख के बजट से बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण

Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा शहर में इस बार दशहरे पर इतिहास रचने की तैयारी है। राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव 2025 में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आयोजकों और पुतला निर्माण में लगे वरिष्ठ कलाकार का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण पुतला होगा और इससे विश्व रिकॉर्ड बनेगा।