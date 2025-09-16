Patrika LogoSwitch to English

कोटा

कोटा का दशहरा मेला इस साल रचेगा इतिहास, 215 फीट के रावण का रिमोट से होगा दहन, इतने लाख के बजट से बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण

Rajasthan News: 20 अलग-अलग प्वाइंट पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले धमाके लगाए गए हैं। जैसे-जैसे बटन दबाए जाएंगे, पहले मुकुट का छत्र, फिर चेहरा, तलवार और ढाल आदि उड़ेंगे।

कोटा

Akshita Deora

Sep 16, 2025

Play video
फोटो: ANI

Kota Dussehra Mela 2025: राजस्थान के कोटा शहर में इस बार दशहरे पर इतिहास रचने की तैयारी है। राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव 2025 में 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आयोजकों और पुतला निर्माण में लगे वरिष्ठ कलाकार का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण पुतला होगा और इससे विश्व रिकॉर्ड बनेगा।

फोटो: ANI

रिमोट से होगा पुतले का दहन

कलाकार ने बताया कि इस पुतले को खास तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसमें 20 अलग-अलग प्वाइंट पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले धमाके लगाए गए हैं। जैसे-जैसे बटन दबाए जाएंगे, पहले मुकुट का छत्र, फिर चेहरा, तलवार और ढाल आदि उड़ेंगे। यह रावण दहन अब तक का सबसे शानदार और अनोखा होने वाला है।

रावण को पहनाई जाएगी वेलवेट की पोशाक

रावण के पुतले को वेलवेट कपड़े से बनी पोशाक पहनाई जाएगी, जिसमें लगभग 4 हजार मीटर कपड़ा लगेगा। रावण के 10 सिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सिर फाइबर ग्लास से तैयार होगा जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी। बाकी 9 सिर 3 फीट बाय 6 फीट के होंगे।

फोटो: ANI

आए खास कलाकार

पुतला निर्माण कर रहे कलाकार इससे पहले दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, अंबाला जैसे शहरों में काम कर चुके हैं लेकिन कोटा में वे पहली बार इस तरह का पुतला बना रहे हैं।

फोटो: ANI

लगेंगे 44 लाख रुपए

पुतला निर्माण के लिए 44 लाख रुपए का टेंडर पास किया गया है। तीन पुतलों में 10 टन स्टील, 1500 बांस (24 फीट ऊंचाई वाले) और 2 क्विंटल रस्सी का उपयोग किया गया है।

फोटो: ANI

ये रहेगा आकर्षण

  • 215 फीट ऊंचा रावण पुतला — दुनिया का सबसे ऊंचा
  • रिमोट कंट्रोल दहन, 20 धमाके वाले प्वाइंट
  • LED लाइट से सजा मुकुट
  • 4 हजार मीटर वेलवेट कपड़ा लगा पोशाक में
  • 1 सिर 25 फीट का (फाइबर ग्लास का), 9 सिर 3x6 फीट के
  • पुतला निर्माण का टेंडर 44 लाख रुपये
  • तीन पुतलों में 10 टन स्टील का उपयोग
  • 1500 बांस, प्रत्येक 24 फीट ऊंचा
  • 2 क्विंटल रस्सी का प्रयोग

Published on:

16 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा का दशहरा मेला इस साल रचेगा इतिहास, 215 फीट के रावण का रिमोट से होगा दहन, इतने लाख के बजट से बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रावण

