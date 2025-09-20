Kota Mela: 85% पूरा हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का काम, 55 फीट का होगा मुकुट, 40 फीट के जूते, इतने लाख रुपए हुए खर्च

Dussehra Mela 2025: राष्ट्रीय दशहरा मेला में बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रावण के पुतले (215 फीट) का 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। पुतला इतना विशाल है कि इसे मजबूती से खड़ा करने के लिए 9 टन से ज्यादा वजनी लोहे का स्ट्रक्चर बनाया है। यही नहीं, इसके बड़े आकार के चलते दशहरा मैदान में इसके लिए नए स्थान पर आरसीसी स्ट्रक्चर और सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया।