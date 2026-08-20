Kota: सड़क हादसे में कांग्रेस की पूर्व पार्षद रेणु नरवाला की मौत, पति घायल, ससुर ने लगाया-डंपर चालक पर लापरवाही का आरोप

Kota Ex-Councilor Renu Narwala Death: कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह नगर निगम के डंपर की चपेट में आने से कांग्रेस की पूर्व पार्षद रेणु नरवाला की मौत हो गई। हादसे में पति धनराज नरवाला भी घायल हो गए। दोनों स्कूटर से खड़े गणेश मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।