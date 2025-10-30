Kota: ‘तुमने जितनी इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी…’, XEN पर बरसे ऊर्जा मंत्री

ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि पंचायती राज में मनरेगा के काम में निर्धारित सामग्री लेकर ग्रामीणों को श्रमिक के रूप में रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंचायतों में विधायक कोष समेत अन्य प्रकार के काम में भी टेंडर के बिना काम करवाए जा रहे हैं। मनरेगा के अलावा अन्य सभी कार्यों के टेंडर कर इन्हें पांच साल की गारंटी के साथ ठेकेदारों से कार्य करवाए जाए। जिससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। गुणवत्ता की कमी होने पर ठेकेदार से वसूली की जाए। मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऊर्जा मंत्री की बात का समर्थन करते हुए मामले में गुणवत्ता से काम करने के निर्देश दिए।