Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: ‘तुमने जितनी इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी…’, XEN पर बरसे ऊर्जा मंत्री

दिलावर ने कहा कि घटिया निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जिले में अलग-अलग सड़कों को गारंटी पीरियड में ही टूट जाने की बात कही।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 30, 2025

जिला परिषद की बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में अपने मुद्दों को लेकर सवाल-जवाब करते जनप्रतिनिधि (फोटो: पत्रिका)

Kota Zila Parishad Board Meeting: कोटा जिला परिषद की बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में भी घटिया निर्माण का मुद्दा छाया रहा। बैठक में शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे।

बैठक में नागर ने सड़क की घटिया गुणवत्ता पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने कहा कि घटिया सड़क के मामले में ठेकेदार से मरमत करवाएं। जब जेईएन-एईएन से लेकर एक्सईएन की देखरेख में काम होते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हो। मुझे सड़क के बारे में बता रहे हो क्या…तुमने जितनी इंजीनियरिंग की है, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी।

दिलावर ने कहा कि घटिया निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जिले में अलग-अलग सड़कों को गारंटी पीरियड में ही टूट जाने की बात कही। इस पर पंचायती राज मंत्री ने एक-एक मामले में अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दिलावर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं में सामग्री नियमानुसार लेने, ग्राम पंचायतों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के तहत जिला परिषद सदस्यों के प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र पूरा करने व प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति के लिए निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला परिषद् सदस्यों ने पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, सड़क, परिवहन, कृषि से संबंधित समस्याओं को रखा गया। बैठक में एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला, प्रशिक्षु आईएएस आराधना चौहान, उपजिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहीर, सांगोद के प्रधान जयवीर सिंह, लाडपुरा प्रधान हेमन्त यादव समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।

सेटेलाइट इमेज से दिलवाएंगे मुआवजा

ऊर्जा मंत्री ने पिछले दो दिन में बेमौसम बरसात से नुकसान को लेकर कृषि अधिकारियों को सेटेलाइट इमेज के आधार पर सर्वे करवाने के निर्देश दिए। नागर ने कहा कि इस आधार पर बीमा कंपनी और सरकार के आपदा प्रकोष्ठ से किसानों को मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इस बारे में उनकी कृषि सचिव से भी बात हुई है।

11 माह बाद बैठक, कांग्रेस ने किया हंगामा

जिला परिषद की बैठक में कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवाए जा रहे है। हर वर्ष उनसे प्रस्ताव तो मांगे जाते है, लेकिन बजट जारी नहीं किया जाता। ऐसे में उनके क्षेत्र में जनता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की बैठक भी 11 माह बाद आयोजित हो रही है। उन्होंने जिला परिषद की बैठक हर तीन माह में करवाने की मांग की।

मनरेगा के अलावा अन्य कार्य टेंडर के करवाओ…

ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि पंचायती राज में मनरेगा के काम में निर्धारित सामग्री लेकर ग्रामीणों को श्रमिक के रूप में रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंचायतों में विधायक कोष समेत अन्य प्रकार के काम में भी टेंडर के बिना काम करवाए जा रहे हैं। मनरेगा के अलावा अन्य सभी कार्यों के टेंडर कर इन्हें पांच साल की गारंटी के साथ ठेकेदारों से कार्य करवाए जाए। जिससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। गुणवत्ता की कमी होने पर ठेकेदार से वसूली की जाए। मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऊर्जा मंत्री की बात का समर्थन करते हुए मामले में गुणवत्ता से काम करने के निर्देश दिए।

सीईओ साहब… सफाई तो आपके मीटिंग के एजेण्डा में ही नहीं है….

दिलावर ने मीटिंग का एजेण्डा देखते ही सीईओ कमल मीणा से पूछा कि सीईओ साहब, सफाई तो आपके मीटिंग के एजेण्डा में ही नहीं है, जबकि सफाई पंचायती राज की पहली प्राथमिकता है। हर ग्राम पंचायत को एक-एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे में घर-घर से कचरा उठना चाहिए। नालियों की भी नियमित सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ठेकेदार सफाई नहीं करेगा तो ग्राम पंचायत की ओर से सफाई करवाई जाएगी।

ये भी पढ़ें

Janjatiya Gaurav Varsh : सीएम भजनलाल का एलान, एक से 15 नवंबर तक प्रदेश में होंगे कई आयोजन
जयपुर
Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 11:40 am

Published on:

30 Oct 2025 11:18 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: ‘तुमने जितनी इंजीनियरिंग की, उससे ज्यादा तो मैंने सड़कें बना दी…’, XEN पर बरसे ऊर्जा मंत्री

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘डमी’ पर सख्ती के बाद कोटा कोचिंग ने तैयार किया वैध ईको सिस्टम, विद्यार्थियों-अभिभावकों को कर रहे जागरूक

कोटा

Kota: लैब टेक्नीशियन संघ की नई जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, देखें तस्वीरें

कोटा

Anta by-Election : भाजपा ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी, सब हैरान, जानें क्यों

Anta by-Election BJP ministers Madan Dilawar and Hiralal Nagar were not given any responsibilities surprising everyone Find out why
कोटा

‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

rain
कोटा

Army Recruitment : कोटा में आज से 6 नवंबर तक सेना भर्ती, जानें किस दिन राजस्थान के किस जिले की होगी भर्ती

Army Recruitment in Kota from today till 6 November know on which day recruitment which district of Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.