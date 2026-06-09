9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota News: सिनेमा हॉल में शो के बीच गिरा फॉल-सीलिंग का हिस्सा, कुर्सी छोड़कर भागे दर्शक, मची अफरा-तफरी

कोटा के आहलुवालिया मॉल स्थित सिनेमा हॉल में नाइट शो के दौरान फॉल-सीलिंग का हिस्सा गिरने से अफरा-तफरी मच गई। दर्शक अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jun 09, 2026

Ahluwalia Mall Theatre False Ceiling Collapse

फोटो: पत्रिका

Ahluwalia Mall Theatre False Ceiling Collapse: कोटा के नए रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित आहलुवालिया मॉल के एक सिनेमा हॉल में सोमवार देर रात नाइट शो के दौरान फॉल सीलिंग का हिस्सा गिरने से अफरा-तफरी मच गई। दरअसल दर्शक रात 10:30 बजे का शो देख रहे थे। अचानक सीढ़ियों के ऊपर स्थित फॉल सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया जिससे हॉल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और सब उठकर बाहर भागने लगे।

ये बोले दर्शक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज के साथ सीलिंग का मलबा नीचे गिरा तो कई दर्शक अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। हादसे के दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। राहत की बात ये रही कि मलबा सीधे दर्शकों पर नहीं गिरा जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो सामने आए। जिसमें सीढ़ियों और उसके पास की कुछ कुर्सियों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फॉल सीलिंग का एक हिस्सा सीढ़ियों के ऊपरी भाग के पास से टूटा था।

दर्शकों ने लगाया प्रबंधन टीम पर आरोप

हादसे की सूचना मिलते ही सिनेमा हॉल का प्रबंधन मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर सभी दर्शकों को हॉल से बाहर निकाल दिया। दर्शकों का कहना है कि उन्हें शो बीच में ही छोड़कर बाहर आना पड़ा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय केवल मूवी टिकट की राशि वापस करने की बात कही और दर्शकों को बाहर भेज दिया। घटना के बाद मॉल और सिनेमा हॉल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दर्शकों का कहना है कि यदि सीलिंग का बड़ा हिस्सा गिरता या मलबा सीधे लोगों पर आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस पूरी घटना और दर्शकों के आरोपों को लेकर मॉल या सिनेमा प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।

सिटी मॉल में लगी थी भीषण आग

मॉल के इस हादसे ने एक बार फिर कोटा शहर के बड़े मॉल और व्यावसायिक परिसरों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल में भी शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें पूरे मॉल को खाली कराना पड़ा था। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई।

Rajasthan Police Transfer List : राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 141 RPS अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें
Rajasthan Police RPS Officers Transfer List 141 DSP Major Bureaucracy Shakeup

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 10:55 am

Published on:

09 Jun 2026 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota News: सिनेमा हॉल में शो के बीच गिरा फॉल-सीलिंग का हिस्सा, कुर्सी छोड़कर भागे दर्शक, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंत देवानंद हत्याकांड: IG-SP, 12 RPS और 100 जवान मिलकर भी नहीं लगा पा रहे मर्डर का सुराग, चौथे दिन भी हाथ खाली

Mahant Devanand Maharaj
कोटा

कोटा मंडी भाव : सोयाबीन तेज, खाद्य तेलों में स्थिरता

Kota-Mandi
कोटा

Pre Monsoon : आंधी के साथ झमाझम, सवा इंच बरसे बादल, सड़कों पर बह निकला पानी

rain in kota
कोटा

Kota Crime: बेखौफ अपराधी, बाजार में दिनदहाड़े महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हुए बाइक सवार

Kota Crime
कोटा

राजस्थान में IMD का अलर्ट, 46°C तक पहुंच सकता है पारा, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से फिर शुरू होगी आंधी-बारिश

Rajasthan Weather Update
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.