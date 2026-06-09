Kota News: सिनेमा हॉल में शो के बीच गिरा फॉल-सीलिंग का हिस्सा, कुर्सी छोड़कर भागे दर्शक, मची अफरा-तफरी

हादसे की सूचना मिलते ही सिनेमा हॉल का प्रबंधन मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर सभी दर्शकों को हॉल से बाहर निकाल दिया। दर्शकों का कहना है कि उन्हें शो बीच में ही छोड़कर बाहर आना पड़ा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय केवल मूवी टिकट की राशि वापस करने की बात कही और दर्शकों को बाहर भेज दिया। घटना के बाद मॉल और सिनेमा हॉल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दर्शकों का कहना है कि यदि सीलिंग का बड़ा हिस्सा गिरता या मलबा सीधे लोगों पर आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस पूरी घटना और दर्शकों के आरोपों को लेकर मॉल या सिनेमा प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है।