Rajasthan Police Transfer List : राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 141 RPS अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में सुशासन स्थापित करने और अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिसिंग को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। लंबे समय से जिस आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतज़ार हो रहा था, उसे आखिरकार देर रात हरी झंडी दे दी गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी इस जंबो आदेश के तहत राज्य के 141 उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर सूची में कई ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल हैं जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे या फिर एपीओ (आदेशों की प्रतीक्षा में) चल रहे थे। सरकार ने इस सूची के माध्यम से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरणों को भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से साधने की पूरी कोशिश की है।