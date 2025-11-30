Kota: बेटी के गृहप्रवेश कार्यक्रम से लौटकर पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बेटा छत पर पहुंचा तो इस हाल में मिले

Kota Suicide Case: कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। भंवर सिंह (52) ने अपने घर की छत पर जाकर आत्महत्या कर ली। वह एक प्राइवेट स्कूल में वेन चालक के रूप में काम करता था। घटना शुक्रवार रात की है जब भंवर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बेटी के गृहप्रवेश कार्यक्रम से घर लौटे गए थे।