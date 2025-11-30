Kota: बेटी के गृहप्रवेश कार्यक्रम से लौटकर पिता ने उठाया खौफनाक कदम, बेटा छत पर पहुंचा तो इस हाल में मिले

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Kota Suicide Case: कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। भंवर सिंह (52) ने अपने घर की छत पर जाकर आत्महत्या कर ली। वह एक प्राइवेट स्कूल में वेन चालक के रूप में काम करता था। घटना शुक्रवार रात की है जब भंवर सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बेटी के गृहप्रवेश कार्यक्रम से घर लौटे गए थे।
शुक्रवार को भंवर सिंह और उनका परिवार बेटी के ससुराल में आयोजित गृहप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम को खाना खाकर सब घर लौटे आए।
इसके बाद भंवर सिंह करीब 8 बजे छत पर गए लेकिन जब वह काफी देर तक नीचे नहीं आए तो उनका बेटा चिंतित होकर छत पर गया। वहां उसने अपने पिता को गंभीर हालत में पाया।
बेटे ने पिता को नीचे लाकर तुरंत MBS अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
