कोटा

Kota Namo Toy Bank: शुरू हुआ नमो टॉय बैंक, Free में मिलेंगे इन बच्चों को खिलौने, जानें पूरी डिटेल्स

अनूठा टॉय बैंक बच्चों ने ही जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कोटड़ी रोड, गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र पर ‘नमो टॉय बैंक’ का शुभारंभ किया।

कोटा

Akshita Deora

Sep 19, 2025

फोटो: पत्रिका

मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीना का लाल

खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल-उछाल।

व्यथित हो उठी मां बेचारी- था सुवर्ण-निर्मित वह तो !

image

खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो… !

कवि सियारामशरण गुप्त ने यह कविता भले ही एक गरीब बच्चे के खिलौने की जिद को लेकर लिखी हो, लेकिन कोटा में अब खिलौने के लिए कोई भी दीना का लाल नहीं मचलेगा। जरूरतमंद बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने उपलब्ध कराने के लिए टॉय बैंक शुरू किया गया है। यहां शहर के ऐसे बच्चे पसंद के हिसाब से खिलौनों से खेल सकेंगे।

यह अनूठा टॉय बैंक बच्चों ने ही जरूरतमंद बच्चों के लिए शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कोटड़ी रोड, गुमानपुरा स्थित परिधान उपहार केंद्र पर ‘नमो टॉय बैंक’ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान हम सबके लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारा संकल्प है कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र का कोई भी बच्चा वंचित न रहे और हर घर में खुशी और आत्मसमान का वातावरण बने। बिरला ने कहा कि यह केवल खिलौनों का संग्रह नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और साझेदारी की उस संस्कृति का विस्तार है, जो हमारे बच्चों को बचपन से ही समाज के प्रति जिम्मेदार बनाएगी।

बच्चों की मुस्कान में ही भारत का उज्ज्वल भविष्य : बिरला

बिरला ने कहा कि बच्चों द्वारा बच्चों के लिए शुरू किए इस टॉय बैंक के माध्यम से विद्यालयी बच्चे अपने खिलौनों के साथ-साथ खुशियां भी उन मासूमों तक पहुंचाएंगे, जो संसाधनों से वंचित हैं, लेकिन खुशियों के उतने ही हकदार हैं, जितने वे स्वयं हैं। हमारे बच्चों की मुस्कान में ही भारत का उज्ज्वल भविष्य बसता है।

नमो टॉय बैंक उसी सोच का साकार रूप है। नमो टॉय बैंक के लिए शहर के स्कूली बच्चों ने हजारों की संख्या में अपने पुराने खिलौने भेंट किए। इस दौरान महेश गुप्ता, सहोदय कॉपलेक्स के अध्यक्ष प्रदीप सिंह गौड़, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्कूलों के संचालक, प्रतिनिधि व विद्यार्थी मौजूद रहे।

संवेदना और साझा करने का संस्कार जगाने का प्रयास : शर्मा

विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि यह केवल खिलौने भेंट की पहल नहीं है, बल्कि बचपन से ही बच्चों में संवेदना और साझा करने का संस्कार जगाने का प्रयास है। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि समाज में ऐसी परंपरा नियमित रूप लें तो हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकेंगे।

ऐसे काम करेगा टॉय बैंक

स्कूलों के विद्यार्थीं अपने स्कूल में ही बच्चों से जरूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। यह खिलौने टॉय बैंक की टीम स्कूलों से एकत्रित कर इस बैंक में जमा करवाएगी और यहां से जरूरतमंद बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

Published on:

19 Sept 2025 10:40 am

Kota Namo Toy Bank: शुरू हुआ नमो टॉय बैंक, Free में मिलेंगे इन बच्चों को खिलौने, जानें पूरी डिटेल्स

