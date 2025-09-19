Kota Namo Toy Bank: शुरू हुआ नमो टॉय बैंक, Free में मिलेंगे इन बच्चों को खिलौने, जानें पूरी डिटेल्स

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर हमारा संकल्प है कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र का कोई भी बच्चा वंचित न रहे और हर घर में खुशी और आत्मसमान का वातावरण बने। बिरला ने कहा कि यह केवल खिलौनों का संग्रह नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और साझेदारी की उस संस्कृति का विस्तार है, जो हमारे बच्चों को बचपन से ही समाज के प्रति जिम्मेदार बनाएगी।