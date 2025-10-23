भामाशाहमंडी में गणेश पूजन के साथ कारोबार का श्रीगणेश होगा, एक लाख बोरी धान आया

दिवाली के ब्रेक के बाद शुक्रवार को शुभ मुहूर्त पर भामाशाहमंडी में कारोबार की शुरुआत होगी। गणेश पूजन के साथ सबसे पहले धनिये की सुबह 10.15 बजे नीलामी शुरू होगी। मंडी प्रशासन और कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने धान की भारी आवक के मद्देनजर नीलामी की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशान नहीं हो।
कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भामाशाहमंडी पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले गणेश पूजन किया जाएगा। इसके बाद मंडी में कारोबार शुभारंभ की परम्परा के अनुसार गुड़ और धाणी के लड्डू का गणेशजी को भोग लगाकर वितरण किया जाएगा। इसके साथ नुक्ति के लड्डू भी वितरित किए जाएंगे।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला व्यापारियों और किसानों से दिवाली की रामा-श्यामी करेंगे। एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार सुबह 10.15 बजे लोकसभा अध्यक्ष व विधायक धनिये की नीलामी का श्रीगणेश करेंगे। राठी ने बताया कि मंडी खुलने से पहले ही गुरुवार शाम तक एक लाख बोरी धनिये की आवक हो चुकी है। इसमें ज्यादातर माल किसानी माल है। माल की आवक आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। इसके चलते नीलामी व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
ऐसे रहेगी नीलामी व्यवस्था
- धनिया की नीलामी सुबह 10.15 बजे से मंडी के ए ब्लॉक के पीछे वाले शेड से प्रारंभ होगी।
- लहसुन की नीलामी सुबह 10.30 बजे नए छोटे टीन शेड से प्रारंभ होकर खम्भा नम्बर 102 तक होगी।
- गेहूं की नीलामी सुबह 11 बजे गोल चौराहे से एफसीआई यार्ड वाले रोड साइड में स्वच्छ गली की ओर प्रारंभ होगी।
- सोयाबीन की नीलामी यथा स्थान से सुबह 11.30 बजे प्रारंभ होगी ।
- ज्वार, बाजरा, तिल्ली, कलोंजी, मूंग, मैथी, चना आदि की नीलामी दोपहर 12 बजे से यथा स्थान से प्रारंभ होगी।
- धान की नीलामी दोपहर 1 बजे यार्ड नम्बर एक से प्रारंभ होगी।
- सरसों की नीलामी बी ब्लॉक 37 के पीछे वाले रेलवे टीन शेड में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी।
- उड़द की नीलामी यथा स्थान से दोपहर 1.30 बजे से प्रारंभ होगी।
- मक्का की नीलामी यथा स्थान से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी।
