भामाशाहमंडी में गणेश पूजन के साथ कारोबार का श्रीगणेश होगा, एक लाख बोरी धान आया

दिवाली के ब्रेक के बाद आज खुलेंगी मंडी, एक लाख बोरी धान पहुंचा

2 min read

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 23, 2025

दिवाली के ब्रेक के बाद शुक्रवार को शुभ मुहूर्त पर भामाशाहमंडी में कारोबार की शुरुआत होगी। गणेश पूजन के साथ सबसे पहले धनिये की सुबह 10.15 बजे नीलामी शुरू होगी। मंडी प्रशासन और कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने धान की भारी आवक के मद्देनजर नीलामी की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशान नहीं हो।

कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भामाशाहमंडी पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले गणेश पूजन किया जाएगा। इसके बाद मंडी में कारोबार शुभारंभ की परम्परा के अनुसार गुड़ और धाणी के लड्डू का गणेशजी को भोग लगाकर वितरण किया जाएगा। इसके साथ नुक्ति के लड्डू भी वितरित किए जाएंगे।

इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला व्यापारियों और किसानों से दिवाली की रामा-श्यामी करेंगे। एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार सुबह 10.15 बजे लोकसभा अध्यक्ष व विधायक धनिये की नीलामी का श्रीगणेश करेंगे। राठी ने बताया कि मंडी खुलने से पहले ही गुरुवार शाम तक एक लाख बोरी धनिये की आवक हो चुकी है। इसमें ज्यादातर माल किसानी माल है। माल की आवक आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। इसके चलते नीलामी व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

ऐसे रहेगी नीलामी व्यवस्था

- धनिया की नीलामी सुबह 10.15 बजे से मंडी के ए ब्लॉक के पीछे वाले शेड से प्रारंभ होगी।

- लहसुन की नीलामी सुबह 10.30 बजे नए छोटे टीन शेड से प्रारंभ होकर खम्भा नम्बर 102 तक होगी।

- गेहूं की नीलामी सुबह 11 बजे गोल चौराहे से एफसीआई यार्ड वाले रोड साइड में स्वच्छ गली की ओर प्रारंभ होगी।

- सोयाबीन की नीलामी यथा स्थान से सुबह 11.30 बजे प्रारंभ होगी ।

- ज्वार, बाजरा, तिल्ली, कलोंजी, मूंग, मैथी, चना आदि की नीलामी दोपहर 12 बजे से यथा स्थान से प्रारंभ होगी।

- धान की नीलामी दोपहर 1 बजे यार्ड नम्बर एक से प्रारंभ होगी।

- सरसों की नीलामी बी ब्लॉक 37 के पीछे वाले रेलवे टीन शेड में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी।

- उड़द की नीलामी यथा स्थान से दोपहर 1.30 बजे से प्रारंभ होगी।

- मक्का की नीलामी यथा स्थान से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी।

कोटा

कोटा

कोटा न्यूज़

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 08:53 pm

Published on:

23 Oct 2025 08:43 pm

कोटा

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

JEE Main 2026 January session : इस बार बढ़ सकती है शहरों की संख्या

JEE Advanced 2025 Exam
कोटा

कोटा-दौसा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार पलटी, 3 साल की बच्ची की मौत, माता-पिता बेसुध

road accident in Kota
कोटा

96 घंटे के लिए IMD की चेतावनी, एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, राजस्थान के इन जिलों में बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश

Heavy rain
कोटा

तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

कोटा

मथुरा-पलवल रेलखंड पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो राजस्थान से जाने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Train
कोटा
