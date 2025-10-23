भामाशाहमंडी में गणेश पूजन के साथ कारोबार का श्रीगणेश होगा, एक लाख बोरी धान आया

इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला व्यापारियों और किसानों से दिवाली की रामा-श्यामी करेंगे। एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार सुबह 10.15 बजे लोकसभा अध्यक्ष व विधायक धनिये की नीलामी का श्रीगणेश करेंगे। राठी ने बताया कि मंडी खुलने से पहले ही गुरुवार शाम तक एक लाख बोरी धनिये की आवक हो चुकी है। इसमें ज्यादातर माल किसानी माल है। माल की आवक आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। इसके चलते नीलामी व्यवस्था में बदलाव किया गया है।