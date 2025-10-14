हाड़ौती को मिलेगी नई उड़ान, कोटा ट्रैवल मार्ट से खुलेगा पर्यटन का द्वार, लोकसभा अध्यक्ष ने 300 ट्रेवल एजेंटों को किया संबोधित

फोटो: पत्रिका
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण देश है। जो भौगोलिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता में अद्वितीय है। इसी समृद्ध विविधता के कारण देश भर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं।
बिरला ने सोमवार को संसद भवन परिसर में आयोजित रोड शो के तहत 2 से 4 जनवरी को कोटा में होने वाले कोटा ट्रैवल मार्ट को लेकर देशभर के 300 ट्रेवल एजेंटों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब राजस्थान पर्यटन ग्लोबल पर्यटन हो चुका है।
हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में अपार संभावनाएं हैं लेकिन पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार की जरूरत है। इसके लिए ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
बिरला ने रोड शो में शामिल होने आए देशभर के ट्रेवल एजेंट व टूर ऑपरेटर्स को कहा कि वे कोटा ट्रेवल मार्ट में जरूर आएं। उन्होंने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, जीवंत संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के कारण अपार अवसर प्रदान करता है। मुकुंदरा जैसे बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संया में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
बिरला ने कहा कि कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और एक उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क से हाड़ौती क्षेत्र में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। हाल ही में की गई बारबाडोस यात्रा का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि कम आबादी और कम जगह होने के बावजूद, बारबाडोस में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है।
होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, महासचिव संदीप पाडिया ने बताया कि 2,3,4 जनवरी 2026 को सिटी पार्क के आर्ट हिल में आयोजित होने वाले कोटा हाड़ोती ट्रैवल मार्ट को लेकर सोमवार को दिल्ली में रोड शो भी आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने हाड़ोती के पर्यटन स्थलों को लेकर बनाई गई 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च की। कार्यक्रम में फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, कोटा से अनिल मूंदडा आदि शामिल हुए।
