हाड़ौती को मिलेगी नई उड़ान, कोटा ट्रैवल मार्ट से खुलेगा पर्यटन का द्वार, लोकसभा अध्यक्ष ने 300 ट्रेवल एजेंटों को किया संबोधित

होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, महासचिव संदीप पाडिया ने बताया कि 2,3,4 जनवरी 2026 को सिटी पार्क के आर्ट हिल में आयोजित होने वाले कोटा हाड़ोती ट्रैवल मार्ट को लेकर सोमवार को दिल्ली में रोड शो भी आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने हाड़ोती के पर्यटन स्थलों को लेकर बनाई गई 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च की। कार्यक्रम में फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, कोटा से अनिल मूंदडा आदि शामिल हुए।