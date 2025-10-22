Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: पटाखे जलाने से मना किया तो 8-10 लोगों को लेकर घर आया युवक और कर दिया ये हाल, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल

शोर-गुल से बचने के लिए युवकों से पटाखे न जलाने की अपील कर रहे थे लेकिन युवकों को उनकी ये रिक्वेस्ट इतनी बुरी लगी की उन्होंने इसे निजी रंजिश में बदल दिया।

कोटा

Akshita Deora

Oct 22, 2025

घायल लोकेश का फोटो: पत्रिका

दीपावली की रात व्यक्ति को पटाखे जलाने से मना करना भारी पड़ गया। दरअसल कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी नगर (DCM इलाके) में कुछ युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पटाखे जलाने से मना करना पड़ा महंगा

दीपावली की रात को 30 साल के लोकेश कुमार ने कुछ युवकों से देर रात पटाखे जलाने से मना किया। लोकेश का कहना था कि वह शोर-गुल से बचने के लिए युवकों से पटाखे न जलाने की अपील कर रहे थे लेकिन युवकों को उनकी ये रिक्वेस्ट इतनी बुरी लगी की उन्होंने इसे निजी रंजिश में बदल दिया।

लोकेश ने पुलिस को बताया कि 8-10 हमलावरों ने देर रात उसके घर पहुंचकर पहले उसके भाई को पकड़ लिया। जब लोकेश अपने भाई को छुड़ाने के लिए बाहर आया तो आरोपियों ने उस पर बेसबॉल बैट, लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए जबकि घायल लोकेश को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया।

मामला दर्ज

उद्योग नगर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजा। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

