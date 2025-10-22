Kota: पटाखे जलाने से मना किया तो 8-10 लोगों को लेकर घर आया युवक और कर दिया ये हाल, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल

दीपावली की रात व्यक्ति को पटाखे जलाने से मना करना भारी पड़ गया। दरअसल कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा गांधी नगर (DCM इलाके) में कुछ युवकों ने एक व्यक्ति और उसके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया।