कोटा

IMD Alert : कोटा संभाग में तीन दिन अतिभारी बरसात का अलर्ट

राज्य के उत्तरी हिस्सों और हरियाणा के ऊपर भी एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 02, 2025

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्सों और हरियाणा के ऊपर भी एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है।

3 सितंबर से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 3 से 5 सितंबर कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। 5 से 7 सितंबर को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में बारिश तेज होगी, जबकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

हाड़ौती अंचल में मंगलवार को कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। कोटा शहर में दिन में बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। अधिकतम तापमान 4 डिग्री से बढ़कर 32.2 व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 24 घंटे में 3.9 एमएम बारिश दर्ज की गई।

कोटा जिले के कनवास क्षेत्र में दो दिन से हो रही कभी तेज कभी रिमझिम बारिश से छाली घटा की पुलिया व बस स्टैंड पैदल जाने वाली पुलिया पर पानी की चादर चलती रही। केबल नगर क्षेत्र में शाम को 20 मिनट तेज बरसात हुई।

कालीसिंध बांध के गेट खोले

कालीसिंध बांध के दो गेट ढाई मीटर खोलकर 12323 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आवर में आहू व क्यासरी नदी में पानी की आवक होने से आवर मार्ग बंद हो गया।

Published on:

02 Sept 2025 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / IMD Alert : कोटा संभाग में तीन दिन अतिभारी बरसात का अलर्ट

