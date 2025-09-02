IMD Alert : कोटा संभाग में तीन दिन अतिभारी बरसात का अलर्ट

3 सितंबर से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 3 से 5 सितंबर कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश की संभावना है। 5 से 7 सितंबर को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में बारिश तेज होगी, जबकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।