Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

96 घंटे के लिए IMD की चेतावनी, एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, राजस्थान के इन जिलों में बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश

Meteorological Department Weather News: पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है।

less than 1 minute read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

Heavy rain

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Today IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर सहित अन्य जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर महसूस किया जा रहा है। इसके कारण बादल छाए हुए हैं और तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने चेतावनी दी है कि 96 घंटे यानी 4 दिन मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान जैसे कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों पर प्रभाव डाल सकता है। यहां 25 से 28 अक्टूबर के बीच बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

बारिश और बादल छाए रहने की संभावना

राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालवाड़ जैसे कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है लेकिन अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

ये रहा तापमान

बीते 24 घंटे में जयपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान के वनस्थली क्षेत्र में सबसे कम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

राजस्थान में मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बारिश होने के कारण सड़क मार्गों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में 48 घंटों तक एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्या होगी झमाझम बारिश, IMD अलर्ट जारी
जयपुर
IMD rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 07:48 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / 96 घंटे के लिए IMD की चेतावनी, एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, राजस्थान के इन जिलों में बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तृतीय राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी

कोटा

मथुरा-पलवल रेलखंड पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे तो राजस्थान से जाने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, देखें लिस्ट

Train
कोटा

Kota: पटाखे जलाने से मना किया तो 8-10 लोगों को लेकर घर आया युवक और कर दिया ये हाल, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल

कोटा

IMD Rain Alert: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश? 23-24-25-26-27 अक्टूबर को ऐसा रहेगा मौसम

Heavy Rain
कोटा

NDA-NA एंट्रेंस एग्जाम 2025 के परिणाम घोषित, 61.44% के साथ देश में अव्वल रहे वैभव कुमार

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.