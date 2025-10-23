96 घंटे के लिए IMD की चेतावनी, एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, राजस्थान के इन जिलों में बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Today IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर सहित अन्य जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर महसूस किया जा रहा है। इसके कारण बादल छाए हुए हैं और तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने चेतावनी दी है कि 96 घंटे यानी 4 दिन मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार यह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है जो मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान जैसे कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों पर प्रभाव डाल सकता है। यहां 25 से 28 अक्टूबर के बीच बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालवाड़ जैसे कई जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है हालांकि कुछ स्थानों पर बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है लेकिन अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
बीते 24 घंटे में जयपुर का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान के वनस्थली क्षेत्र में सबसे कम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
राजस्थान में मौसम में आए इस बदलाव के चलते लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बारिश होने के कारण सड़क मार्गों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग