96 घंटे के लिए IMD की चेतावनी, एक्टिव हो गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, राजस्थान के इन जिलों में बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश

Today IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जयपुर सहित अन्य जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर महसूस किया जा रहा है। इसके कारण बादल छाए हुए हैं और तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने चेतावनी दी है कि 96 घंटे यानी 4 दिन मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है।