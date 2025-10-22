Rain Alert: राजस्थान में 48 घंटों तक एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्या होगी झमाझम बारिश, IMD अलर्ट जारी

इधर पश्चिमी विक्षोभ का असर गुरुवार-शुक्रवार को भी देखने को मिल सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ, बादल छाए रहने के प्रभाव से न्यूनतम तापमान व नमी की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बादल छाए रहने व कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।