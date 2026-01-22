Rajasthan: 23 से 25 जनवरी तक रेलवे का बड़ा तोहफा, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

यह विशेष गाड़ी 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन रामगंजमंडी से 7.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा झालावाड़ रोड 7.41 बजे, धुआं खेड़ी 7.51 बजे, भवानीमंडी 8.03 बजे, कुरलासी 8.16 बजे, गरोठ 8.28 बजे, शामगढ़ 8.40 बजे, सुवासरा 8.55 बजे, चौमहला 9.15 बजे, विक्रमगढ़ आलोट 9.40 बजे, महिदपुर 10.05 बजे तथा नागदा 10.30 बजे पहुंचेगी। 09801 नागदा-कोटा-नागदा विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह विशेष गाड़ी 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन नागदा से 11.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शामगढ़ 12.45 बजे, रामगंजमंडी 1.35 बजे होते हुए 3.00 बजे कोटा पहुंचेगी। इन सभी विशेष गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 14 कोच होंगे।