कोटा

Rajasthan: 23 से 25 जनवरी तक रेलवे का बड़ा तोहफा, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

Dhirendra Shastri Katha In Ramganj Mandi: यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अवधि में 3 विशेष अनारक्षित मेला एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रामगंजमंडी स्टेशन पर 28 नियमित ट्रेनों के ठहराव समय को 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 22, 2026

Dheerendra Shastri

फोटो: पत्रिका

Indian Railway: रामगंजमंडी क्षेत्र में आयोजित होने वाले गो महोत्सव एवं बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री श्रीराम कथा के अवसर पर 23 से 25 जनवरी तक (तीन दिन) श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल की ओर से विशेष रेल व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि यात्रियों को आयोजन स्थल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अवधि में 3 विशेष अनारक्षित मेला एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रामगंजमंडी स्टेशन पर 28 नियमित ट्रेनों के ठहराव समय को 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है, जबकि 9 ट्रेनों को अस्थायी रूप से ठहराव प्रदान किया गया है, जिससे श्रद्धालु एवं यात्री आसानी से आवागमन कर सकें और किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

विशेष अनारक्षित मेला एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन

09802 कोटा-झालावाड़ सिटी विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह विशेष गाड़ी 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन कोटा से सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर न्यू कोटा 8.45 बजे, दाढ़देवी 8.56 बजे, अलनिया 9.06 बजे, रावठा रोड 9.18 बजे, दरा 9.31 बजे, कंवलपुरा 9.43 बजे, मोड़क 9.58 बजे, रामगंजमंडी 10.15 बजे होते हुए 10.50 बजे झालावाड़ सिटी पहुंचेगी। इसके अलावा 09804 रामगंजमंडी-नागदा विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

यह विशेष गाड़ी 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन रामगंजमंडी से 7.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा झालावाड़ रोड 7.41 बजे, धुआं खेड़ी 7.51 बजे, भवानीमंडी 8.03 बजे, कुरलासी 8.16 बजे, गरोठ 8.28 बजे, शामगढ़ 8.40 बजे, सुवासरा 8.55 बजे, चौमहला 9.15 बजे, विक्रमगढ़ आलोट 9.40 बजे, महिदपुर 10.05 बजे तथा नागदा 10.30 बजे पहुंचेगी। 09801 नागदा-कोटा-नागदा विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह विशेष गाड़ी 23 से 25 जनवरी तक तीन दिन नागदा से 11.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शामगढ़ 12.45 बजे, रामगंजमंडी 1.35 बजे होते हुए 3.00 बजे कोटा पहुंचेगी। इन सभी विशेष गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों सहित कुल 14 कोच होंगे।

रामगंजमंडी स्टेशन पर ठहराव अवधि बढ़ाई

23 से 25 जनवरी तक तीन दिन के लिए निम्नलिखित 28 ट्रेनों का रामगंजमंडी स्टेशन पर ठहराव 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है।

  1. 04712 मुंबई सेंट्रल - बीकानेर स्पेशल
  2. 12415 इंदौर - नई दिल्ली एक्सप्रेस
  3. 12466 जोधपुर - इंदौर एक्सप्रेस
  4. 12904 अमृतसर - मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
  5. 12940 जयपुर - पुणे एक्सप्रेस
  6. 12942 आसनसोल - भावनगर एक्सप्रेस
  7. 12956 जयपुर - मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
  8. 19019 बांद्रा टर्मिनस - हरिद्वार एक्सप्रेस
  9. 19020 हरिद्वार - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  10. 19037 बांद्रा टर्मिनस - बरौनी एक्सप्रेस
  11. 19103 रतलाम - कोटा मेमू एक्सप्रेस
  12. 19104 कोटा - रतलाम मेमू एक्सप्रेस
  13. 19819 वडोदरा - कोटा एक्सप्रेस
  14. 19820 कोटा - वडोदरा एक्सप्रेस
  15. 20155 डॉ. अंबेडकर नगर - नई दिल्ली एक्सप्रेस
  16. 20156 नई दिल्ली - इंदौर एक्सप्रेस
  17. 20957 इंदौर - नई दिल्ली एक्सप्रेस
  18. 22976 रामनगर - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  19. 22997 झालावाड़ सिटी - श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
  20. 22998 श्री गंगानगर - झालावाड़ सिटी एक्सप्रेस
  21. 59837 अकलेरा - कोटा पैसेंजर
  22. 59838 कोटा - अकलेरा पैसेंजर
  23. 59839 अकलेरा - कोटा पैसेंजर
  24. 59840 कोटा - अकलेरा पैसेंजर
  25. 61613 घाटोली - कोटा मेमू
  26. 61614 कोटा - घाटोली
  27. 61615 नागदा - कोटा मेमू
  28. 61623 चौमहला -कोटा मेमू

रामगंजमंडी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव

23 से 25 जनवरी तक तीन दिन के लिए निम्नलिखित 9 ट्रेनों को रामगंजमंडी स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

  1. 04725 हिसार - खड़की स्पेशल
  2. 09448 पटना - अहमदाबाद स्पेशल
  3. 12450 चंडीगढ़ - मडगांव एक्सप्रेस
  4. 12948 राजगीर - अहमदाबाद एक्सप्रेस
  5. 20845 बिलासपुर - बीकानेर एक्सप्रेस
  6. 22444 बांद्रा टर्मिनस - कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस
  7. 22653 तिरुवनंतपुरम - हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस
  8. 22921 मुंबई सेंट्रल - गोरखपुर एक्सप्रेस
  9. 22970 वाराणसी - ओखा एक्सप्रेस

रेलवे ने भीड़ से बचने के लिए की ऑनलाइन टिकट की अपील

रेल प्रशासन ने अनारक्षित टिकट बुकिंग एवं टिकट भुगतान को सरल बनाने तथा स्टेशन पर भीड़ से बचने के लिए रेलवन ऐप का उपयोग करें। यह ऐप रामगंजमंडी स्टेशन पर उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

Updated on:

22 Jan 2026 02:48 pm

Published on:

22 Jan 2026 02:47 pm

Rajasthan: 23 से 25 जनवरी तक रेलवे का बड़ा तोहफा, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

कोटा

राजस्थान न्यूज़

