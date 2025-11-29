Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: उद्योगपति आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को शेयर करते ही कोटा की तारीफ करने लगे यूजर्स, देश-विदेश में भी हो रही शहर की चर्चा

Kota News: कोचिंग सिटी के रूप में प्रसिद्ध कोटा ने एक नई पहचान बना ली है। देश की पहली ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी होने के कारण इसकी देश-विदेशों में भी चर्चा हो रही है।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 29, 2025

kota post on social media

फोटो: सोशल मीडिया

India's First Traffic Signal-Free City: कोचिंग सिटी कोटा देश की पहली ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी है। सिग्नल फ्री होने के बाद शहर में सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। हेरिटेज चंबल रिवर फ्रन्ट भी देश का पहला है। इसको लेकर देश-विदेश में कोटा की चर्चा है।

देश के नामी उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी ने प्रभावित किया है। महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा- ‘क्या यह पूरे शहर में लागू हो चुका है?… वाकई बेहद प्रभावशाली है।’ शुक्रवार को महिंद्रा ने कोटा के चौराहों, फ्लाइओवर, ट्रैफिक सिग्नल फ्री से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। वीडियो में शहर के मुख्य मार्ग पर सजावटी रोशनी, चौराहे के हेरिटेज लुक और शहर के प्रवेश मार्गों पर फसाड़ लाइटों की जगमगाहट आकर्षित कर रही है।

जो कोटा आया, वह अभिभूत हो गया

ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी में चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क सभी को आकर्षित कर रहे हैं। जो भी कोटा आया, वह अभिभूत हो गया और खुले मन से तारीफ की। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने चंबल रिवर फ्रंट भ्रमण के दौरान अभिभूत होकर सेल्फी ली थी। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने चंबल रिवर फ्रन्ट को देखकर कहा था-स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से अतुलनीय है। पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी रिवर फ्रंट की तारीफ करते हुए कोटा में ट्रेवल मार्ट आयोजित करने की घोषणा की थी।

