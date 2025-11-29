Kota: उद्योगपति आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को शेयर करते ही कोटा की तारीफ करने लगे यूजर्स, देश-विदेश में भी हो रही शहर की चर्चा

देश के नामी उद्योगपति आनंद महिंद्रा को भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी ने प्रभावित किया है। महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा- ‘क्या यह पूरे शहर में लागू हो चुका है?… वाकई बेहद प्रभावशाली है।’ शुक्रवार को महिंद्रा ने कोटा के चौराहों, फ्लाइओवर, ट्रैफिक सिग्नल फ्री से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस पर लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। वीडियो में शहर के मुख्य मार्ग पर सजावटी रोशनी, चौराहे के हेरिटेज लुक और शहर के प्रवेश मार्गों पर फसाड़ लाइटों की जगमगाहट आकर्षित कर रही है।