JEE Main 2026 : जनवरी सेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन जनवरी सेशन प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड शनिवार दोपहर जारी कर दिए गए। परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो रही है। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि 21 से 29 जनवरी के मध्य पूर्णतः कम्प्यूटर बेस्ड 11 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। 21 से 28 जनवरी के मध्य 10 शिफ्टों में बीई-बीटेक एवं 29 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर्क की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन पांच दिन पूर्व जारी कर दिए गए थे। अभी 21, 22, 23 व 24 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद 28 व 29 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी परीक्षा से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे।
एडमिट कार्ड के साथ जारी किए गए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फार्म आधार कार्ड से नहीं भरा है, उन्हें परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले आने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बायोमेट्रिक रिकॉर्ड किए जा सकें।
परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले प्रवेश बंद
परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए बार कोड रीडर के माध्यम से लैब आवंटित की जाएगी। प्रवेश पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थी को बांये हाथ के अंगूठे का निशान एवं स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा। विद्यार्थी को इस प्रारूप में स्वयं के हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र में परीक्षक के सामने ही करने होंगे। विद्यार्थी अपने साथ ओरिजनल आइडी प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन भरा हुआ प्रवेश पत्र, पारदर्शी पेन, स्वयं का फोटो, पानी की पारदर्शी बोतल साथ में लाएं। विद्यार्थियों को आइडी प्रूफ की फोटोकॉपी या मोबाइल से लिए हुए फोटो से एंट्री नहीं दी जाएगी।
विद्यार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, मोटे सोल के जूते व बड़े बटन वाले वस्त्रों की भी अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थियों को रफ शीट उपलब्ध करवाई जाएगी, जो नाम व रोल नम्बर लिखकर परीक्षा समाप्त होने पर लौटानी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी रेस्पोंस शीट चेक नहीं की जाएगी। विद्यार्थी को परीक्षा समाप्त होने पर प्रवेश पत्र एवं सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को भी दिए गए नियत स्थान पर छोड़ना होगा। शारीरिक दिव्यांग स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा। उन्हें स्क्राइब एनटीए की ओर से ही दिया जाएगा।बायो ब्रेक के बाद होगी जांच
गाइड लाइन में स्पष्ट किया है कि जब-जब भी परीक्षा के दौरान विद्यार्थी बायो ब्रेक के लिए जाता है तो उसकी जांच होगी। इसमें मेटल डिटेक्टर जांच भी शामिल है। कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन वर्ष के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीबीआइ तक जांच दी जा सकती है।
आधार नहीं होने पर देना होगा डिक्लेरेशन
जिन विद्यार्थियों ने जेईई-मेन आवेदन के दौरान आधार नंबर से आवेदन नहीं किया है। उन्हें प्रवेश पत्र के दिए गए अंडरटेकिंग को भरकर साथ में ले जाना होगा। उन्हें ये अंडरटेकिंग परीक्षा के समय दिखाकर ही प्रवेश दिया जाएगा। जिस पर एनटीए स्पेशल परीक्षक के सिग्नेचर कर वहीं जमा करवानी होगी।
