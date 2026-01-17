JEE Main 2026 : जनवरी सेशन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित जेईई मेन जनवरी सेशन प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड शनिवार दोपहर जारी कर दिए गए। परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हो रही है। कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि 21 से 29 जनवरी के मध्य पूर्णतः कम्प्यूटर बेस्ड 11 शिफ्टों में यह परीक्षा होगी। 21 से 28 जनवरी के मध्य 10 शिफ्टों में बीई-बीटेक एवं 29 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर्क की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन पांच दिन पूर्व जारी कर दिए गए थे। अभी 21, 22, 23 व 24 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद 28 व 29 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी परीक्षा से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे।