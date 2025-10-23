JEE Main 2026 January session : इस बार बढ़ सकती है शहरों की संख्या

एजुकेशन एक्सपर्ट्स देव शर्मा के अनुसार, एनटीए की जारी एडवाइजरी में विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर रैम्प, विशेष शौचालय, सहायक स्टाफ और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में दिव्यांग विद्यार्थियों को दिव्यांग-सुलभ परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए जाने की संभावना है। जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन में भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे, लेकिन वर्ष 2026 में इसे और बेहतर रूप में लागू किया जाएगा। इस पहल से न केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि समावेशी शिक्षा प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।