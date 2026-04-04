Kota: पुलिसकर्मियों से हो गई बड़ी चूक, JVVNL अधिकारी को अपराधी समझकर पकड़ा

जानकारी के अनुसार बजरंग नगर निवासी प्रदीप अग्रवाल गुरुवार को एरोड्रम स्थित सब्जी मंडी पहुंचे थे। वे सामान्य रूप से खरीदारी कर रहे थे, तभी वहां चार युवक उनके पास आए और उनसे पहचान पत्र (आइडी) दिखाने को कहा। प्रदीप ने अनजान लोगों को आइडी दिखाने से इनकार कर दिया। इस पर उन युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और जबरन तलाशी लेना शुरू कर दी। कुछ देर बाद स्पष्ट हुआ कि प्रदीप अग्रवाल वह व्यक्ति नहीं हैं, जिसकी तलाश की जा रही थी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आरोप है कि सिविल ड्रेस में आए पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान उजागर नहीं की।