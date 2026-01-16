16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कोटा

चाइनीज मांझे की चपेट में आए कसार के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, हाथ में लगे 8 टांके

प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 16, 2026

Kota News

Kota News

प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार सुबह गुमानपुरा फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल सवार कसार के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझे से उनके बाएं हाथ में गंभीर घाव हो गया और 8 टांके लगाने पड़े।

बूंदी जिले के माईजा निवासी जवाहर लाल राउमावि कसार में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक हैं। वे शुक्रवार सुबह कोटा स्थित डीईओ ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही वे गुमानपुरा फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। अचानक चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया। मांझे की धार ने जैकेट, शर्ट, इनर और स्वेटर को चीरते हुए उनके हाथ में गहरा घाव कर दिया। संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़े। राहगीरों की मदद से उन्हें एमबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉ. शाहिद हुसैन ने घाव पर 8 टांके लगाए।

डॉ. हुसैन ने बताया कि हाथ में लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा घाव हुआ, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को भर्ती रहने की सलाह दी गई, लेकिन परिजन उन्हें साथ ले गए। पीड़ित जवाहर लाल ने बताया कि उन्हें रीट परीक्षा के तहत ड्यूटी के लिए कोटा बुलाया गया था। यदि उन्होंने सर्दी के कारण मोटे कपड़े नहीं पहने होते या मांझा गर्दन के पास लगता तो जान भी जा सकती थी।

बालक की हो चुकी मौत

गौरतलब है कि चाइनीज मांझे से कुन्हाड़ी निवासी 5 वर्षीय बालक धीर की मौत हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। एक और घटना सामने आ गई। इसके बावजूद मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

पतंग उड़ाते समय 10 वर्षीय बालक पहली मंजिल से गिरा, सिर में गंभीर अंदरूनी चोट

रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र की पूनम कॉलोनी में शुक्रवार सुबह पतंग उड़ाते समय 10 वर्षीय बालक पहली मंजिल से गिरकर गंभीर घायल हो गया। सिर में अंदरूनी चोट आने से उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बालक की पहचान कन्हैया (10) पुत्र शिशुपाल के रूप में हुई है। घटना के समय बालक की मां मालती खाना बना रही थी, जबकि पिता मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे।

बालक छत पर अकेला पतंग उड़ा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया। गिरने के बाद बालक बेहोश हो गया। राहगीरों ने घायल अवस्था में देखकर उसकी मां को सूचना दी। इसके बाद मां पड़ोसी युवक की मदद से मोटरसाइकिल पर बालक को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया। मालती ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से घटना की जानकारी मिली। फिलहाल बालक का उपचार जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है।

Published on:

16 Jan 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / चाइनीज मांझे की चपेट में आए कसार के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, हाथ में लगे 8 टांके

