चाइनीज मांझे की चपेट में आए कसार के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, हाथ में लगे 8 टांके

बालक छत पर अकेला पतंग उड़ा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया। गिरने के बाद बालक बेहोश हो गया। राहगीरों ने घायल अवस्था में देखकर उसकी मां को सूचना दी। इसके बाद मां पड़ोसी युवक की मदद से मोटरसाइकिल पर बालक को एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया। मालती ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से घटना की जानकारी मिली। फिलहाल बालक का उपचार जारी है और उसकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है।