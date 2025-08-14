Kota: तेज रफ्तार ट्रोले ने ले ली किशोर की जान, ग्रामीणों ने किया 3KM लंबा हाइवे जाम, पुलिस ने लाठियां फटकाकर खदेड़ा

Trolley Hits Bike Teenager Died: कोटा-झालावाड़ एनएच 52 पर बुधवार शाम मंडाना के पास एक ट्रोले ने बाइक पर जा रहे एक किशोर व युवक को टक्कर मार दी, जिसमें किशोर की मौके पर ही मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-52 पर मंडाना टोल प्लाजा पर चक्काजाम कर दिया। रात दस बजे तक ग्रामीण हाइवे पर डटे रहे। समझाइश के बाद भी नहीं माने और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर ग्रामीणों को खदेड़ दिया और हाइवे पर यातायात बहाल कर दिया गया। इसके लिए कोटा से पुलिस का विशेष जाप्ता भेजा गया। जाम के कारण दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर वाहनों की कतारें लग गई। रात करीब साढ़े 9 बजे ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर मौके पर पहुंचे।
मंडाना थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि कसार निवासी जिगर बंजारा (14) अपने परिचित युवक राधेश्याम (42) के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। यह दोनों ही एक ट्रोले के आगे चल रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रोले ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में जिगर बंजारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राधेश्याम गंभीर घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शव को सड़क पर रखकर एनएच-52 पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की। जाम की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी रामकल्याण मीणा मौके पर पहुंचे और समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों के नहीं मानने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को खदेड़कर हालात काबू में किए।
जाम के कारण हाइवे के दोनों ओर करीब तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री और वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और ट्रोले चालक की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है।
सूचना मिलने पर सिटी व ग्रामीण पुलिस के अधिकारी भी मंडाना पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश को शुरू किया। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर अडे रहे। इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद रात 11 बजे जाम को खुलवाया गया।
पहले ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस लाइन से जाप्ता मौके पर भेजा गया, लेकिन जब ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो हालात बिगड़ने लगे। इस पर ग्रामीण एसपी ने कोटा सिटी पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाप्ता बुलाया। सिटी एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि मंडाना में हंगामे की सूचना मिलने पर ग्रामीण पुलिस लाइन के साथ-साथ सिटी पुलिस लाइन से भी जाप्ता मांगा गया। इस पर सिटी पुलिस लाइन से पूरे लवाजमे के साथ बल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।
दुर्घटना को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया है। जिला प्रशासन से वार्ता कर घटना की जानकारी ली है, साथ ही पीड़ित परिवार की हर सम्भव सहायता के लिए निर्देश दिए है।
पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाया जा रहा था,लेकिन कुछ लोगाें ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया और ग्रामीणों को मौके से हटाया है। यातायात सुचारू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जो भी सरकार मदद मिलती है उसका आश्वासन दिया है।