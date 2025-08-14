Kota: तेज रफ्तार ट्रोले ने ले ली किशोर की जान, ग्रामीणों ने किया 3KM लंबा हाइवे जाम, पुलिस ने लाठियां फटकाकर खदेड़ा

पहले ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस लाइन से जाप्ता मौके पर भेजा गया, लेकिन जब ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो हालात बिगड़ने लगे। इस पर ग्रामीण एसपी ने कोटा सिटी पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाप्ता बुलाया। सिटी एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि मंडाना में हंगामे की सूचना मिलने पर ग्रामीण पुलिस लाइन के साथ-साथ सिटी पुलिस लाइन से भी जाप्ता मांगा गया। इस पर सिटी पुलिस लाइन से पूरे लवाजमे के साथ बल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।