Rajasthan Crime: लग्जरी गाड़ियों में सज-धज कर आती, चेन तोड़ हो जाती फरार, 5 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार

गैंग की महिलाएं धार्मिक आयोजनों जैसे कलश यात्रा, जलाभिषेक और भागवत कथा में भाग लेती थीं। पारंपरिक साड़ी और सिर ढंके हुए वे बड़ी सहजता से भीड़ में शामिल हो जाती थीं। इसके बाद वे बेहद चालाकी से महिलाओं की सोने की चेन तोड़ पास खड़े पुरुष साथियों को सौंप देती थीं। गैंग ने हाल ही में झाडखंड महादेव मंदिर और प्रसिद्ध डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा में भी कई वारदातों को अंजाम दिया था। वारदात के बाद ये लोग तुरंत शहर छोड़ देते थे।