राजसमंद

Rajasthan : ACB की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और सहयोगी गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने देवगढ़ तहसील क्षेत्र में मंगलवार को कालेसरिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी व अंशकालिक चपरासी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

राजसमंद

kamlesh sharma

Aug 12, 2025

देवगढ़ (राजसमंद)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने देवगढ़ तहसील क्षेत्र में मंगलवार को कालेसरिया पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी व अंशकालिक चपरासी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जारी करने की एवज में मांगी गई थी।

ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मतसिंह चारण को शिकायत मिली। इसमें कालेसरिया गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत कालेसरिया के ग्राम विकास अधिकारी जसराज दर्जी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है।

20 हजार की मांगी थी रिश्वत

इस पर ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया। जिसमें शिकायत सही पाई गई। पहले 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और बाद में 15 हजार रुपए रिश्वत देना तय हुआ। टीम ने आरोपी को रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए रिश्वत के नोट पर रंग लगाया। बाद में टीम भी कालेसरिया गांव पहुंच गई, जहां पीड़ित व्यक्ति ने रिश्वत राशि दे दी।

संबंधी दस्तावेज भी जब्त

इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कालेसरिया में ग्राम विकास अधिकारी जैसलमेर जिले में राजमथई थाना क्षेत्र के फलसुण निवासी जसराज (25) पुत्र प्रभुराम दर्जी और अंशकालिक चपरासी कालेसरिया निवासी तोलाराम (45) पुत्र देवाराम नायक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने रिश्वत की राशि को सील चिट करते हुए जब्त किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल संबंधी दस्तावेज भी जब्त कर लिए।

12 Aug 2025 07:57 pm

