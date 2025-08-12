Rajasthan : ACB की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी और सहयोगी गिरफ्तार

इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कालेसरिया में ग्राम विकास अधिकारी जैसलमेर जिले में राजमथई थाना क्षेत्र के फलसुण निवासी जसराज (25) पुत्र प्रभुराम दर्जी और अंशकालिक चपरासी कालेसरिया निवासी तोलाराम (45) पुत्र देवाराम नायक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने रिश्वत की राशि को सील चिट करते हुए जब्त किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल संबंधी दस्तावेज भी जब्त कर लिए।