पांचवां विकल्प चयन नहीं: प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती में 2911 अभ्यर्थी अपात्र, 11 विषयों के पद रहेंगे खाली

फाइल फोटो पत्रिका
मधुसूदन शर्मा
राजसमंद. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में आयोजित प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती–2024 में गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। आयोग द्वारा 24 विषयों के कुल 2202 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में पांचवां विकल्प चयन नहीं करने के कारण 2911 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं, इसके बावजूद परीक्षा के एक सामान्य नियम का पालन नहीं कर सके। वहीं, 24 विषयों में से 11 विषयों में विज्ञापित पदों से भी कम अभ्यर्थी पात्र पाए गए, जिससे भर्ती में बैकलॉग बढ़ने की पूरी संभावना है।
आयोग द्वारा इस भर्ती की परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रारंभ में आयोजित की गई थीं। विभिन्न विषयों के परिणाम 20 अगस्त से जारी किए जाने लगे। अब तक लगभग सभी विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं, केवल शारीरिक शिक्षा विषय का परिणाम शेष है। परिणाम आने के बाद यह भर्ती बेरोजगार युवाओं के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। विश्लेषण में सामने आया कि राजनीति विज्ञान सहित 11 विषयों में लेक्चरर के सभी पद नहीं भरे जा सकेंगे। केवल फिजिक्स, भूगोल और गणित सहित 10 विषय ऐसे हैं, जिनमें पद भरे जाने की संभावना है, हालांकि इनमें भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अभी बाकी है।
इस भर्ती का पहला परिणाम अंग्रेजी विषय का जारी किया गया था। 23 सितंबर को जब राजनीति विज्ञान का परिणाम आया, तब यह भर्ती सबसे अधिक चर्चा में आ गई। राजनीति विज्ञान में 225 स्कूल लेक्चरर की भर्ती होनी थी, लेकिन आयोग को केवल 6 अभ्यर्थी ही पात्र मिले।
आयोग के अनुसार, परीक्षा में 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 2911 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया। इनमें हिंदी विषय में सबसे अधिक अभ्यर्थी अपात्र हुए।
|क्रम सं.
|विषय
|विज्ञापित पद
|पात्र
|अपात्र
|1
|हिंदी
|350
|928
|740
|2
|अंग्रेजी
|325
|701
|183
|3
|संस्कृत
|64
|130
|137
|4
|राजस्थानी
|7
|8
|4
|5
|पंजाबी
|11
|7
|7
|6
|उर्दू
|26
|23
|25
|7
|इतिहास
|90
|279
|294
|8
|राजनीति विज्ञान
|225
|6
|386
|9
|भूगोल
|210
|589
|391
|10
|अर्थशास्त्र
|35
|44
|29
|11
|समाजशास्त्र
|16
|10
|34
|12
|गृह विज्ञान
|16
|2
|17
|13
|रसायन शास्त्र
|36
|109
|99
|14
|भौतिक शास्त्र
|147
|298
|69
|15
|गणित
|153
|397
|116
|16
|जीवविज्ञान
|67
|193
|136
|17
|वाणिज्य
|340
|284
|168
|18
|चित्रकला
|6
|8
|72
|19
|संगीत
|6
|1
|4
|20
|कोच (कुश्ती)
|1
|0
|0
|21
|कोच (खो-खो)
|1
|0
|0
|22
|कोच (हॉकी)
|1
|0
|0
|23
|कोच (फुटबॉल)
|3
|4
|0
|24
|शारीरिक शिक्षा
|37
|परिणाम घोषित नहीं
|—
आयोग द्वारा जारी परिणामों में 24 में से 11 विषयों में तय पदों से कम अभ्यर्थी पात्र पाए गए। परिणाम के साथ विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ भी जारी की गई, लेकिन 20 से अधिक केटेगरी में कई विषयों के सामने आयोग को ‘NA’ लिखना पड़ा।
पूर्व में आरपीएससी की परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हक अंक का प्रावधान नहीं था। ऐसे में कई बार शून्य या माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी आरक्षित श्रेणी में चयनित हो जाते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।
पिछले कुछ वर्षों में स्कूल, बोर्ड और कॉलेज परीक्षाओं के मूल्यांकन स्तर में भारी गिरावट आई है। नई पीढ़ी पढ़ाई की बजाय रील बनाने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने में व्यस्त है। डिक्टेशन अंकों के सहारे पास होने वाले विद्यार्थी जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो उन्हें वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग