पांचवां विकल्प चयन नहीं: प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) भर्ती में 2911 अभ्यर्थी अपात्र, 11 विषयों के पद रहेंगे खाली

आयोग द्वारा इस भर्ती की परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के प्रारंभ में आयोजित की गई थीं। विभिन्न विषयों के परिणाम 20 अगस्त से जारी किए जाने लगे। अब तक लगभग सभी विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं, केवल शारीरिक शिक्षा विषय का परिणाम शेष है। परिणाम आने के बाद यह भर्ती बेरोजगार युवाओं के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। विश्लेषण में सामने आया कि राजनीति विज्ञान सहित 11 विषयों में लेक्चरर के सभी पद नहीं भरे जा सकेंगे। केवल फिजिक्स, भूगोल और गणित सहित 10 विषय ऐसे हैं, जिनमें पद भरे जाने की संभावना है, हालांकि इनमें भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अभी बाकी है।