Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान: सरपंच ने 100-100 रुपए में बांटे पट्टे… VDO ने एसीबी से की शिकायत, पंचायती राज ने भी माना गलत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जांच में तत्कालीन सरपंच को उत्तरदायी माना।

कोटा

Lokendra Sainger

Aug 13, 2025

kundanpur sarpanch news
Photo- Patrika Network

Kota News: कोटा जिले की कुंदनपुर ग्राम पंचायत में चरागाह भूमि पर एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों को अनियमितता बरतते हुए 100-100 रुपए में पट्टे जारी करने के मामले में एसीबी कोटा टीम ने रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए बुधवार को मुख्यालय भेज दी। इस मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जांच में तत्कालीन सरपंच मीना कंवर को उत्तरदायी माना था। मीना कंवर पूर्व मंत्री व सांगोद के पूर्व विधायक भरतसिंह की पत्नी हैं। पंचायती राज विभाग ने एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे।

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि बीडीओ की ओर से दी गई शिकायत को बुधवार को जयपुर मुख्यालय भेज दिया है। उधर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देश पर चरागाह भूमि पर पट्टे देने के मामले में हुई जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार ईश्वर सिंह ग्राम किशनपुरा को पट्टा देने में जो खामियां मिली हैं, उसमें आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर तक नहीं थे। ग्राम पंचायत की ओर से उक्त आवेदक से 10 वर्षों से निवास/कब्जा होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम किशनपुरा को भी पट्टा देने में खामियां मिली। इसमें आवेदन पत्र पर सम्बन्धित वार्ड पंच/सरपंच के हस्ताक्षर मय टिप्पणी अंकित नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पूर्व मंत्री की सरपंच पत्नी और VDO के खिलाफ मामला दर्ज, ₹100 की दर से पट्टे किए जारी
कोटा
bharat singh kundarpur

ग्राम पंचायत की ओर से आवेदक से 34 वर्षों से अधिक निवास/कब्जा होने सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। इसके अलावा, दोनों अन्य आवेदनों में खामियां मिली हैं। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग की जांच में चरागाह भूमि पर लक्ष्मण राजपूत, ईश्वर राजपूत, अर्जुन राजपूत और दिनेश धाकड़ के नाम पट्टे जारी करने को गलत माना है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रोडवेज की यात्रा 5 दिन के लिए ‘FREE’, RSRTC ने की घोषणा; 6 लाख परीक्षार्थियों को मिलेगा फायदा
जयपुर
rajasthan raodways

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान: सरपंच ने 100-100 रुपए में बांटे पट्टे… VDO ने एसीबी से की शिकायत, पंचायती राज ने भी माना गलत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.