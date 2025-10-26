Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना तेज, धान मंदा

लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9300 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Oct 26, 2025

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 180000 कट्टे की रही। गेहूं 25, चना 50 रुपए तेज रहा। धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9300 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2475 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2700, धान (1509) नया गीला 2000 से 2401, सूखा 2500 से 2651, सोयाबीन नया 3000 से 4431, सरसों 6000 से 6500, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1400 से 1800, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4500, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 6600, धनिया नया ईगल 6500 से 7100, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5350, चना मौसमी 5000 से 5250, चना पेप्सी 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2225, सदाबहार 2130, लोकल रिफाइंड 2020, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2620, अलसी 2360 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2770, कोटा स्वास्तिक 2310, सोना सिक्का 2610, कटारिया गोल्ड 2330 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4270 से 4310 प्रति क्विंटल रहे ।

देसी घी : मिल्क फूड 9450, कोटा फ्रेश 9250, पारस 9500, नोवा 9400, अमूल 9350, सरस 9400, मधुसूदन 9800 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-10400 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी तेज, सोना में स्थिरता

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी में तेजी रही, जबकि सोने में स्थिरता रही। चांदी के भाव 1000 की तेजी के साथ 150000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 125100 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 125750 रुपए प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24k) (99.5): 125500

गोल्ड (22k) : 116204

गोल्ड (20k) : 109130

गोल्ड (18k) : 100400

गोल्ड (14k) :88380

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

