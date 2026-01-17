17 जनवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, गेहूं तेज, चना मंदा

लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 11500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 17, 2026

Photo: Patrika

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, गेहूं 20 रुपए तेज रहा। चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 11500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2521 से 2561, धान सुगन्धा 2400 से 3151, धान (1509) 3000 से 3501, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3781, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401) 3400 से 3850, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5301, सरसों 6200 से 6750, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7250, चना देशी 4700 से 5250, चना मौसमी 4700 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5201, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2365, चंबल 2325, सदाबहार 2210, लोकल रिफाइंड 2100, दीप ज्योति 2230, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2990, कोटा स्वास्तिक 2600, सोना सिक्का 2880, कटारिया गोल्ड 2640 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4040 से 4070 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8800, अमूल 9800, मधुसूदन 9300 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी तेज, सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी तेज व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 1 हजार रुपए तेज होकर 273000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 100 की गिरावट के साथ 145200 व शुद्ध सोने के भाव 145920 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 145100

गोल्ड (22 k) :134352

गोल्ड (20 k) : 126174

गोल्ड (18 k) : 116080

गोल्ड (14 k) : 102183

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Updated on:

17 Jan 2026 06:58 pm

Published on:

17 Jan 2026 06:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, गेहूं तेज, चना मंदा

