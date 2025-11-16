Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सरसों तेज, सोयाबीन, मैथी व लहसुन मंदा

लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Nov 16, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 2 लाख कट्टे की रही। धान 50, सरसों 50 रुपए तेज रही। सोयाबीन 50, मैथी 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 10200 रहा। मीडियम माल 300 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव यथावत रहे।

भाव : गेहूं 2511 से 2651, धान सुगन्धा 2000 से 2400, धान (1509) 2000 से 2801, धान (1847) 2300 से 2600, धान (1718) 2600 से 3200, धान (पूसा-1) 2000 से 2851, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4701, सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1200 से 1950, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7300, धनिया ईगल 6500 से 7800, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5100, चना मौसमी 5000 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5001 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2390 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2800, कोटा स्वास्तिक 2375, सोना सिक्का 2640, कटारिया गोल्ड 2400 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने दोनों में गिरावट

सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना व चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 2800 रुपए की गिरावट के साथ 158000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 800 रुपए की गिरावट के 126200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 126850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 126000

गोल्ड (22 k) :116667

गोल्ड (20 k) : 109565

गोल्ड (18 k) : 100800

गोल्ड (14 k) :88732

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:20 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : धान, सरसों तेज, सोयाबीन, मैथी व लहसुन मंदा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

Sarkari Naukri
कोटा

Big Update: जानें कब जारी होगा VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने दी डेट की लेटेस्ट अपडेट

Patwari Recruitment Exam
कोटा

Mandi News: राजस्थान की इस मंडी में अव्यवस्थाओं से परेशान हुए किसान, खुले आसमां में रात बिताने को मजबूर

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों मंदा, धान तेज

Kota Mandi
कोटा

MP से राजस्थान आने-जाने वाले लोगों के लिए आई खुशखबरी, 10 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, कोटा से बूंदी की दूरी भी हो जाएगी कम

new road in jalore
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.