Kota Mandi Bhav : धान में मंदी, चना व सोयाबीन तेज

भाव : गेहूं 2511 से 2651 धान सुगन्धा, 2000 से 2500, धान (1509) 2000 से 2851, धान (1847) 2300 से 2650, धान (1718) 2600 से 3200, धान (पूसा-1) 2400 से 3051, धान दागी 1200 से 2200, सोयाबीन 3000 से 460,1 सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900,जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 7800, धनिया ईगल 7500 से 8000, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 5000 से 5000 चना पेप्सी 4800 से 5001 तथा चना डंकी के भाव 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।