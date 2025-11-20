Kota Mandi Bhav : धान में मंदी, चना व सोयाबीन तेज

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। धान में प्रति क्विंटल 50 रुपए की मंदी रही। सोयाबीन 30, चना 25 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन की आवक लगभग 10000 कट्टे रही। भाव 2000 से 9000 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। किराना बाजार में भाव यथावत रहे।
भाव : गेहूं 2511 से 2651 धान सुगन्धा, 2000 से 2500, धान (1509) 2000 से 2851, धान (1847) 2300 से 2650, धान (1718) 2600 से 3200, धान (पूसा-1) 2400 से 3051, धान दागी 1200 से 2200, सोयाबीन 3000 से 460,1 सरसों 6000 से 6800, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1300 से 1900,जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 4000 से 5100, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6500 से 7800, धनिया ईगल 7500 से 8000, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4800 से 5050, चना मौसमी 5000 से 5000 चना पेप्सी 4800 से 5001 तथा चना डंकी के भाव 3500 से 4400 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2620, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2785, कोटा स्वास्तिक 2370, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 23850 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 9880, कोटा फ्रेश 9600, पारस 9850, नोवा 9750, अमूल 9950, मधुसूदन 9950 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : सोने-चांदी के भावों में गिरावट
कोटा. सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने व चांदी के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 2500 रुपए की कमी के साथ 158500 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 1000 रुपए की गिरावट के साथ 125600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के बाद 126250 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 125400
गोल्ड (22 k) :116111
गोल्ड (20 k) : 109043
गोल्ड (18 k) : 100320
गोल्ड (14 k) :88310
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
