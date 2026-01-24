Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, चना, उड़द बेस्ट तेज

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टों की रही। सोयाबीन 100, चना 50, उड़द बेस्ट 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों में उछाल रहे। मूंगफली तेलों में 70 रुपए व सोयाबीन तेलों में 40 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2431 से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 3101, धान (1509) 3000 से 3551, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3771, धान (पूसा-1) 2400 से 3770, धान (1401-1846) 3400 से 3800, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5451, सरसों 6200 से 6870, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 7600, चना देशी 4700 से 5150, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2420, चंबल 2380, सदाबहार 2280, लोकल रिफाइंड 2180, दीप ज्योति 2300, सरसों स्वास्तिक 2650, अलसी 2510 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3100, कोटा स्वास्तिक 2710, सोना सिक्का 3020, कटारिया गोल्ड 2705 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4110 से 4150 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8850, अमूल 9800, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में उछाल
सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने व चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 12 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 326000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 3500 रुपए प्रति की तेजी के साथ 163500, वहीं शुद्ध सोने के भाव 164300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 163000
गोल्ड (22 k) :150926
गोल्ड (20 k) : 141739
गोल्ड (18 k) : 130400
गोल्ड (14 k) : 114789
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग