Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चने में तेजी, गेहूं मंदा

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 80 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 100, धान 100, चना 100 रुपए तेज रहा। गेहूं 40 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 2000 कट्टे रही और भाव 3000 से 11500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव सि्थर रहे।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2550 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से3001,धान (1509) 3000 से 3351, धान (1847) 2800 से 3351, धान (1718-1885) 2600 से 3701, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401)-3400 से 3750, धान दागी 1200 से 2600, सोयाबीन 3500 से 5201, सरसों 6200 से 6650, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 3200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5300, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200 , मूंग 6000 से 6900,उड़द 4000 से 7200,चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5300, चना पेप्सी 4800 से 5301,चना डंकी 3500 से4700, चना काबुली 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2340, चंबल 2295, सदाबहार 2180, लोकल रिफाइंड 2090, दीप ज्योति 2200, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2990, कोटा स्वास्तिक 2590, सोना सिक्का 2890, कटारिया गोल्ड 2630 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4040 से 4070 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8800, अमूल 9800, मधुसूदन 9300 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : सोना-चांदी दोनों के भाव चढ़े
सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना व चांदी दोनों धातुओं में तेजी रही। चांदी के भाव 15000 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 272000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 2000 की तेजी के साथ 145600 व शुद्ध सोने के भाव 146320 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 145000
गोल्ड (22 k) :134259
गोल्ड (20 k) : 126087
गोल्ड (18 k) : 16000
गोल्ड (14 k) : 102113
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
