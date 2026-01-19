Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, गेहूं व लहसुन में तेजी

कोटा मंडी की खबर (फोटो: पत्रिका)
भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 120000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, गेहूं 20 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 2500 कट्टे की रही। भाव 3000 से 12500 प्रति क्विंटल रहे। लहसुन बेस्ट में 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2521 से 2575, धान सुगन्धा 2400 से 3151, धान (1509 )3000 से 3501, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3751, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401)-3400 से 3800, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3500 से 5251, सरसों 6200 से 6750, अलसी 7500 से 8500 ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200 , मूंग 6000 से 6900,उड़द 4000 से 7250 चना देशी 4700 से 5250, चना मौसमी 4700 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5201, चना डंकी 3500 से4700, चना काबुली के भाव 6000 से 7800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2365, चंबल 2325, सदाबहार 2210, लोकल रिफाइंड 2100, दीप ज्योति 2230, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 2990, कोटा स्वास्तिक 2600, सोना सिक्का 2880, कटारिया गोल्ड 2640 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4040 से 4070 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8800, अमूल 9800, मधुसूदन 9300 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : सोने व चांदी में उछाल
सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने व चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 12 हजार रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 285000 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 2400 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 147600 तथा शुद्ध सोने के भाव 148320 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 147400
गोल्ड (22 k) :136481
गोल्ड (20 k) : 128174
गोल्ड (18 k) : 117920
गोल्ड (14 k) : 103803
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
