Kota Mandi Bhav : गेहूं बेस्ट व लहसुन तेज, सोयाबीन, सरसों, चना मंदा

फोटो: पत्रिका
भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 230000 कट्टे की रही। गेहूं बेस्ट 50 तेज, सोयाबीन 50, सरसों 100, चना 100 मंदा रहा। लहसुन लगभग 10000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 3000 से 12500 रुपए रहा। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेलों में 40 से 50 रुपए प्रति टिन की कमी रही।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं नया मिल लस्टर 2150 से 2271, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2275 से 2400, बेस्ट टुकड़ी 2400 से 2700, धान सुगन्धा 2800 से 3351, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3901, धान (1718-1885) 4000 से 4550, धान (पूसा-1) 3000 से 4150, धान (1401-1886) 4100 से 4450, धान दागी 1500 से 3800, सोयाबीन 5000 से 5700, सरसों 6400 से 7101, अलसी 6800 से 7300, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2250, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी पुरानी 5000 से 5800, मैथी नई 5800 से 6200, धनिया बादामी 11000 से 12000, धनिया ईगल 12500 से 12800, धनिया रंगदार 13000 से 16000, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 8100, चना देशी पुराना 4700 से 5001, चना मौसमी नया 5100 से 5150, चना पेप्सी 5100 से 5401, चना डंकी पुराना 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2730, चंबल 2680, सदाबहार 2600, लोकल रिफाइंड 2525, दीप ज्योति 2620, सरसों स्वास्तिक 2680, अलसी 2530 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3320, कोटा स्वास्तिक 2970, सोना सिक्का 3210, कटारिया गोल्ड 2990 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 2090, अशोका 2090 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4230 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी व सोना स्थिर
सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने में स्थिरता रही। चांदी के भाव 235000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव प्रति 10 ग्राम 150700 व शुद्ध सोने के भाव 151500 प्रति रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 150700
गोल्ड (22 k) :139537
गोल्ड (20 k) : 131043
गोल्ड (18 k) : 120560
गोल्ड (14 k) : 106127
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग